“TTB olarak 28 günlük tam kapanma öneriyoruz”

Koronavirüs nedeniyle hekimler başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları 1,5 yılı aşkın süredir ailelerine hasret kalarak, izinlerini dahi kullanamadan salgınla mücadelede yoğun bir çaba sarf ediyor. Gazetemizin düzenlediği Doruktakiler organizasyonunda “Yılın Sağlıkçısı” ödülünü ise bu yıl “Tüm Hekimler Adına Kocaeli Tabip Odası”, “Tüm Sağlık Çalışanları Adına ise İl Sağlık Müdürlüğü” aldı. Tüm sağlık çalışanları adına ödülü alan İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan’ın ardından tüm hekimler adına ödülü alan Kocaeli Tabip Odası Başkanı Ömer Ardaman da hem Koronavirüs süreci hem de hekimlerin sorun ve taleplerini gazetemize anlattı. Ardaman, mutant virüsün ülkemizde yüzde 85’lere ulaştığını belirtirken TTB olarak 28 günlük tam kapanma önerdiklerini ifade etti

“AŞILAMADA HALA YÜZDE 15’LERDEYİZ”

Süreç hem ülkemizde hem de ilimizde nasıl yönetiliyor? Daha iyi sonuçlar için neler yapılabilir?

Koronavirüs tablosuna baktığımızda yönetim hakkında da bilgi sahibi olabiliriz. Şu anda dünyada en kötü durumda olan ülkelerden biriyiz. Öncelikle süreç daha en başında şeffaf yönetilmeliydi. Vaka sayıları tam gösterilmedi. Dolayısı ile halk rehavete kapıldı. Tam kapanmada gecikme oldu. Vaka sayısı düştüğünde erkenden yasaklarda gevşeme olmasaydı sayılar 5 bin iken kısıtlamalara devam edilseydi sonraki süreçleri bu kadar vahim yaşamayabilirdik. Esasında kısmi kapanmalarla süreci çok uzattık ve ekonomi daha fazla kayıp verdi düşüncesindeyim. Aşılamada hala yüzde 15’ler seviyesindeyiz. Aşılama oranını yüzde 70 seviyesine çıkarmazsak başarılı olamayız.

“ARTIK TÜKENME NOKTASINDAYIZ”

Bu süreçte hekimler ne gibi zorluklar yaşıyor? Talepleri neler? Duyurmak istedikleri herhangi bir konu mevcut mu?

Tüm sağlıkçılar gibi hekimler de yorulmuş durumdalar. Ne yazık ki pandemi daha uzun süre devam edeceğe benziyor ve artık tükenme noktasındayız. Tüm toplumun, eksiksiz kısıtlamalara uyması gerek. Yapılan toplantılar, kalabalık ortamlarda bulunma maalesef yeni hasta sayıları olarak geri dönmekte. Mutant virüs ile birlikte bulaşıcılık bu kadar artmışken bulaş kaçınılmaz oluyor. Hem hasta ve ölüm sayılarında artışa hem de sağlıkçılar üzerindeki yükün artmasına neden oluyor.

“MESLEK HASTALIĞI KABUL EDİLMELİ”

Unutmayalım ki sağlık çalışanları da birer insan ve ne kadar çok hasta ile karşılaşırsa sağlıkçıların da hastalanma ihtimali artıyor. İşimiz gereği Koronavirüs ile en çok karşılaşan grubuz. Bu nedenle Koronavirüs sağlıkçılar için illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir. Koronavirüs nedeniyle ölen sağlıkçılar, sağlık şehidi olarak kabul edilmelidir. Sağlık çalışanlarının sayıları arttırılmalı ve çalışma saatleri planlanmalıdır. Virüs yükünün azaltılması çok önemlidir.

“SAĞLIKÇILARIN

ÇOCUKLARI ORTADA KALDI”

Tam kapanma döneminde çoğu kurum evden çalışmakta ancak sağlıkçılar görevlerinin başındalar. Kreşlerin, okulların kapanmasıyla sağlık emekçilerimizin çocukları ortada kalmıştır. Buna yönelik düzenleme ile çocuklarımız için gerekli düzenlemeler yapılmalı. Anne ve babaları görevde iken gözetimleri sağlanmalıdır.

“3 HEKİMİMİZİ KAYBETTİK”

Kocaeli’de kaç hekim Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti?

Kocaeli’de çok sayıda hekim Koronavirüs’e yakalandı ve 3 hekimimizi kaybettik.

Mutant virüs Kocaeli’de ne kadar etkili?

Mutant virüs artık tüm Türkiye’de yüzde 85 etkinliğe ulaşmıştır. Mutant virüs tanısını koymak ileri düzey laboratuvarlarda olabilir. Günlük sayıların 50 bin civarında olduğu ülkemizde mutant sayılarını saptamak pek mümkün değildir.

“28 GÜNLÜK TAM KAPANMA ÖNERİYORUZ”

Kocaeli’de tam kapanma olmalı mı?

Türk Tabipler Birliği olarak biz 28 günlük tam kapanma öneriyoruz. Bu dönemde esnafın ve tüm halkın ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmalı, gerekli parasal kolaylaştırmalar sağlanmalıdır. Bu dönemde acilen aşılama oranını yükseltmemiz, yüzde 70’ler seviyesine çıkarmak gerekir. Aşılamada yavaş kalınması virüsün yeni mutasyonlarının gelişime yol açar. Aşıların etkisiz olduğu mutantların ortaya çıkması sarmalda en başa dönmemize neden olur.

Vatandaşlar Koronavirüs hastalığıyla mücadelede nelere dikkat etmeli?

Vatandaş el yıkama, maske takma ve mesafesini koruma kurallarına çok dikkat etmeli, gerekmedikçe evden çıkmamalı, kalabalık ortamlarda bulunmamaya özen göstermelidir. Aşılanmaktan kaçmamalıdır.