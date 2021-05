Tipioğlu, “Suç oranı bir yılda yaklaşık yüzde 50 azaldı”

Gazetemizin düzenlediği Doruktakiler 2020 organizasyonunda “Yılın Bürokratı” seçilen Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Kocaeli Emniyet Müdürlüğünün 2020 yılı ve sonrasında hayata geçirilen projeleri ve yapılan operasyonlarla suçların nasıl önüne geçildiğini Kocaeli Gazetesi’ne anlattı. İlimizde 1 yıl içerisinde 9 faili meçhul cinayeti, başarılı ekibiyle birlikte nasıl çözdüklerini de anlatan Başmüdür Tipioğlu, aynı zamanda Covid-19 sürecine de değindi. Halkın içerisinde olan ve pandemi sürecinde en etkin çalışan polis teşkilatının yaklaşık yüzde 30’unun koranaya yakalandığını belirtti.

Suçlardaki genel azalmayı nasıl sağladınız?

Emniyet teşkilatımızın suçlarla mücadelede ve suç soruşturmasında yapması gerekenlerin çerçevesi mevzuatlarla çizilmiştir. Suça el koymak, delilleri toplamak, şüphelileri gözetim altına almak ve soruşturma dosyalarını adli makamlara intikal ettirmek gibi bir dizi işlem yapmak durumundadır. Bu işlemlerde inisiyatif alma veya rutinin dışına çıkmak gibi bir durum söz konusu olamaz. Fark yaratabilecek tek alan vardır o da suçları oluşmadan önlemek anlamına gelen önleyici polislik hizmetleridir. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak temel çalışma prensibimiz bu olmuştur. Hedeflediğimiz anlayış; suç oluşmadan, mağduriyet ortaya çıkmadan, zarar-ziyan meydana gelmeden önleme temeli üzerine kurulu bir anlayıştır. İşte suçlardaki genel azalmanın en önemli sebebi, suçları oluşmadan önleme stratejisini çalışma prensibi olarak benimsemiş olmamızdır.

“ÖNLEYİCİ POLİSİYE HİZMETLER”

Bu sistem, içinde birçok farklı tekniği barındırmaktadır. Genel olarak; tüm personel ile sahaya inme, sorumluluk alanına pres yapma, alanda hakimiyet sağlama, bölgeyi iyi okuyup doğru planlama, ekiplerin stratejik yerleşimi, uygulamalara ağırlık verme, sabit uygulamaların şok uygulamalarla desteklenmesi, suç haritaları oluşturup suçların yoğun olarak işlendiği saatler ve bölgeler ile farklı suç türlerine özel önlemler geliştirme, suç işlemesi muhtemel şahıslara yönelik planlı operasyonlar düzenleme gibi önleyici polisiye hizmetlerin birlikte ve etkili olarak uygulanmasıdır diyebiliriz. Bunun sonuçları da doğal olarak istatistiklere yansımaktadır.

“MOTİVASYON ÖNEMLİ”

İstatistikler bizim yol haritamızı oluşturur. Günlük, haftalık, 15 günlük, aylık, iki aylık, yıllık gibi birçok veriyi topluyor, birbiriyle karşılaştırıyor, anlamlandırıyor, aksayan yerleri tespit ediyor ve özel önlem geliştiriyoruz. Ayda bir tüm birimlerimizi topluyor, aylık verilerini birlikte değerlendiriyoruz. Onların görüşlerini, değerlendirmelerini alıyoruz. Bu şekilde en alt rütbeden en üst rütbeye kadar tüm arkadaşlarımızın yönetime katılmasını sağlıyor, herkesin tecrübesinden ve fikrinden yararlanıyoruz. Bu aynı zamanda mesleki aidiyet duygusunu ve motivasyonu artırıyor. Kendini ‘Aziz Millet’inin huzuruna adamış, bu motivasyonla görev yapan bir teşkilat, şu an yakaladığı başarıyı da yeterli bulmayacak, daha iyisi için gayret göstermeye devam edecektir.

“AYDINLATILMA ORANINDAKİ YÜKSELİŞ”

Suçun işlenmeden önce önlenmesi konusundaki prensibimiz aynı zamanda işlenmiş suçların aydınlatılması konusunda da büyük fayda sağlıyor. Basit bir anlatımla; siz yıllık 50 bin işlenmiş suçla uğraşıyorsunuz diyelim. Kadronuzun ciddi bir bölümü bu suçların soruşturmasında görev alacak, delil toplayacak, aydınlatmaya çalışacak ve adli aşamalarını takip edecektir. Bunu söylerken çok büyük bir emekten, büyük bir zamandan bahsediyoruz. Bir de suçları yarıya düşürdüğünüzü varsayalım. Daha az suç oluşması aynı zamanda her suç için ayrılacak zaman ve enerjiyi artıracaktır. Doğal olarak daha yüksek aydınlatılma oranları ortaya çıkmaya başlıyor.

“38 BİN 493 ASAYİŞ OLAYI”

Bu kapsamda 2020 yılında ilimiz genelinde 38 bin 493 asayiş olayı meydana gelmiş, bu olayların %94’ü aydınlatılmıştır. Asayiş olayları gruplandırıldığında ise;

*Kişilere karşı 18 bin 371 suç işlenmiş, bu suçların %98’i

*Malvarlığına karşı 6 bin 717 suç işlenmiş, bu suçların %78’i

*Millete ve devlete karşı 691 suç işlenmiş, bu suçların %99’u

*Takibi gereken 7 bin 142 olay meydana gelmiş, bu olayların %100’ü

*Topluma karşı 5 bin 441 suç işlenmiş, bu suçların ise %98’i aydınlatılmıştır.

Suçların aydınlatılma oranının yükselmesi ve faili meçhul dosyaların aydınlatılması konusu ise; özel olarak oluşturulmuş, motivasyonu yüksek ekiplerin, gece-gündüz demeden yaptıkları özverili çalışmaların bir sonucudur.

“İNANAN 10 İNSAN,

İNANMAYAN 100 İNSANDAN

DAHA BAŞARILI OLUR”

Ekip ruhuyla çalışan ve temel felsefesi inanmak, çalışmak ve kendini bu işe adamak olan arkadaşlarımızın bu üstün gayreti doğal olarak başarıyı getiriyor. Personel sayısının azlığı çokluğundan ziyade, inanan ve kendini mesleğine adayan bir ekiple hareket ediyoruz. İnanan 10 insanın, inanmayan 100 insandan daha başarılı olacağını biliyoruz. Bu nedenle, alanda çalışan bütün arkadaşlarımızın motivasyonunu yüksek tutmaya çalışıyoruz.

“SUÇ ORANI YÜZDE 50 DÜŞTÜ”

2020 yılı ile 2021 yıllarını karşılaştırdığımızda; Emniyet Müdürlüğümüzün suçları oluşmadan önce önleme prensibi, inanan ve motive olmuş ekiplerin çalışmaları sonucu malvarlığına yönelik 10 önemli suçta yüzde 48.7 oranında azalma meydana geldiğini görüyoruz.

Aynı şekilde diğer suç kalemlerine baktığımızda; kapkaçta %78.6, yankesicilikte %75.3, otodan hırsızlıkta %64.4, oto hırsızlığında %56.4, evden hırsızlıkta %50.2, açıkta hırsızlıkta %49.8, motosiklet hırsızlığında %46, işyerinden hırsızlıkta %31.8, gaspta %25.3 ve bisiklet hırsızlığında %17 oranında bir düşüş meydana gelmiştir.

2016 yılının 1 Ocak - 25 Nisan arası ile 2021 yılının aynı tarihlerini kıyasladığımızda ise: Evden hırsızlıkta %74.3, işyerinden hırsızlıkta %41.4, oto hırsızlığında %81.7, otodan hırsızlıkta %80.4, motosiklet hırsızlığında %86.6, yağma/gasp suçunda %40.9, kapkaçta %50, yankesicilikte %92.6, açıktan hırsızlıkta %58.3 ve bisiklet hırsızlığında %10 oranında düşüş gözlenmiş. Toplam düşüş oranı ise %69.3 olmuştur.

Hırsızlık oranlarının oldukça azaldığını izliyoruz. Bu izlenimimiz doğru mu?

Söylediğim gibi, çok farklı zamanları içeren çok farklı konularda istatistik topluyoruz. Bunun yanında pandemi öncesi ve pandemi sırası olarak yılın aynı dönemine ait verileri birbirleriyle kıyaslıyoruz. Örneğin: 2016 yılı 1 Ocak-25 Nisan tarihleri arasında toplam 486 olan evden hırsızlık 2021 yılının aynı döneminde 125’e düşmüş, bu suçların aydınlatma oranları ise %21’den %69’a çıkmış. Azalma yüzde %74.3 olmuş.

Malvarlığına karşı işlenmiş 10 önemli suçu yıl yıl değerlendirdiğimizde:

2016’da bin 967 olay olmuş, aydınlatma oranı %28

2017’de 2 bin 734 olay olmuş, aydınlatma oranı %28

2018’ de 2 bin 391 olay olmuş, aydınlatma oranı %33

2019’de 2 bin 45 olay olmuş, aydınlatma oranı %41

2020’de 881 olay olmuş, aydınlatma oranı %72

2021 yılında 603 olay olmuş aydınlatma oranı %78 olarak ölçüldü.

Aydınlatma oranlarının %28’den %78’e çıkarılması, yıldan yıla nüfus artarken suç oranının düşmesi, arkadaşlarımızın ne kadar büyük emek ve özveri ile görev yaptıklarını gösteriyor.

Faili meçhul cinayetleri yıllar sonra çözdünüz. Bunun sırrı nedir?

Pandemi döneminde suçlarda düşüş olmasını doğal bulan bir algı var. Konuya başka bir pencereden bakarsak; sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle suçların düşeceğini öngören bu bakış açısının yanıldığı nokta; suç işlemeyi yaşam biçimi haline getirmiş olanların, yani Türk Ceza Kanunu’na muhalefet edenlerin pandemi kurallarına uymasını beklemektir. Elbette bazı suçların azalmasına etkisi olmuştur. Ancak suç oranının düşmesinin altında daha somut, önemli gerçekler var. Kendisini aziz Türk milletinin huzuruna adamış ve bu motivasyonla çalışan arkadaşlarımızın etkisi unutulmamalıdır. En ast rütbeden en üst rütbeye kadar tüm arkadaşlarım azim ve kararlılıkla görev yapıyorlar. Boş yere zaman ve enerji harcanmasının önüne geçildikçe, geriye dönük suç araştırmalarında görevlendirilen arkadaşlarımızın sayısı artıyor.

“FAİLİ MEÇHULLER DEVLETİN NAMUSUDUR”

Günümüze yönelik değerlendirmeler ve önlemler planlanırken geçmişte işlenen suçları unutma lüksümüz yok. Faili meçhul cinayetler devletin namusudur. Toplumlarda bir olayın faalinin meçhul olması kabul edilebilir bir olay değildir. Faili meçhullerin çözülmesi devletin, Aziz Milletimize bir borcudur.

“DOSYALARA SİLBAŞTAN BAKIYORUZ”

Devlet hafızası asla unutmaz. Çözülen her hadise toplumun vicdanına su serpiyor. Vatandaş ile devlet arasındaki itimat bağını kuvvetlendiriyor. Cinayet masamızda yetişmiş, motive olmuş bir ekibimiz var. Bu arkadaşlarımız eski dosyaları yeniden analiz ediyorlar. Raflardan dosyaları indirip yeni olmuş gibi inceliyorlar. Gözden kaçan detaylar üzerinde duruyorlar. Bu itinalı çalışmanın sonucunda ortaya güzel neticeler çıkıyor. Bu durumdan ziyadesiyle memnunuz. Kimsenin işlediği suç yanına kar kalmamalıdır.

“İĞNEYLE KUYU KAZIYORUZ”

Faili meçhul cinayetleri çözerken zorlanıyor musunuz?

Bu dosyaları sonuca bağlamak, iğneyle kuyu kazmaktan zordur. Bir defa çok sabırlı, azimli ve kararlı olmanız gerekiyor. Günler, haftalar, aylar belki de yıllarca aynı konu üzerinde çalışmaktan bahsediyoruz. Tüm olasılıkları değerlendireceksiniz. Olmadı bir daha, olmadı bir daha deyip farklı bakış açıları oluşturacaksınız. Bu cinayetlerin çözülmesi arkadaşlarımıza müthiş bir keyif veriyor. Düşünsenize 18 yıllık, 15 yıllık, 10 yıllık cinayetleri çözüyorsunuz. Bunun size vereceği hazzı başka hiçbir şey vermez. Bu tür olaylar, emek sarf edilerek çözülebiliyor. Hafızaların eskidiği, evrakların yıprandığı olaylardan bahsediyoruz.

“İŞLEDİĞİ SUÇU UNUTANLAR BİLE VAR”

Bazen suçlunun bile işlediği suçu unuttuğu olaylarla karşılaşıyoruz. Asayiş şubemizin cinayet bürosunda çalışan arkadaşlarımız, her olay için olağanüstü emek sarf ediyorlar.

“FAİLİ MEÇHULLERİ ÇÖZMEYE DEVAM”

Bu tür hadiseler, devletimizle milletimiz arasındaki güven ve itimat bağını kuvvetlendirir. Biz meseleye böyle bakıyoruz. Bugüne kadar 1 yıl içerisinde 9 faili meçhul cinayet çözüldü. En eskisi 2002 yılına ait bir dosyaydı. Zaman aşımına uğramak üzereydi. Arkadaşlarımız kutsal görevlerinin gereğini yaptı ve dosyayı neticeye bağladılar. Unutulmamalıdır ki dünyanın en fedakar polisi Türk polisidir. Çünkü Türk polisi, başkalarının çocukları yetim kalmasın diye kendi çocuklarını yetim bırakır. Başkalarının yerine canını, sağlığını, emeğini verir. Bizim mesleğimiz bir kariyer mesleği değil. Bizim mesleğimiz bir gönül, bir sevda mesleğidir. Vatan, bayrak sevgisi olmayanın yapacağı iş değildir.

“NARKOTİK SUÇLAR”

Narkotik konusu, hem milletimiz hem de devletimiz için çok önemlidir. Ülkemizin geleceği olan yaş gruplarını hedef alarak hem bugünümüzü hem de yarınımızı zehirlemeyi amaçlar. Bu alanda da yine her türlü veriyi toplayıp değerlendiriyoruz. Yalnız narkotik suçlarda, asayiş suçlarına oranla önemli bir fark var. Asayiş suçlarında sayının düşmesi emek verildiğini gösterirken narkotik suçlarda sayının yükselmesi emek verildiğini, sahaya basıldığını, pres yapıp mücadele dozunun artırıldığını gösterir.

2019 ile 2020 yılları verilerini karşılaştırdığımızda: Olay sayısının 2 bin 30’dan 2 bin 472’ye çıkarak %22 arttığı, bu olaylarda yakalanan şahıs sayısının 3 bin 382’den 4 bin 106’ya çıkarak %21 arttığını görüyoruz.

“2021’DE 3 TON 876 KİLO ESRAR”

Bir örnekle değinecek olursak; 2020 yılında 47 Kilo 865 Gram Esrar maddesi yakalanmış iken 2021 yılında arkadaşlarımız 3 Ton 876 Kilo Esrar yakaladılar. Ülke çapında bugüne kadar tek seferde yakalanmış en büyük esrar olayıdır. Geçtiğimiz yıl hem mali suçlar hem kaçakçılık ve organize suçlar hem de devlet güvenliğini ilgilendiren bütün terör örgütleriyle mücadelede yoğun çalışmalar yapıldı.

“3’TE 1’İ COVİD’E YAKALANDI”

Pandemi döneminde polis hep sahadaydı, bunun olumsuz yansımaları oldu mu, emniyet teşkilatında kaç kişi Covid’e yakalandı?

Bu süreçte bin 276 personelimiz Covid’e yakalandı, 4 kardeşimiz hakka yürüdü. Biz sahadayız, alandayız, sürekli iletişim, sürekli temas halindeyiz. Kontrol ediyoruz, denetliyoruz, HES kodu sorguluyoruz. Yeri geliyor vatandaşlarımıza rehberlik ediyoruz. Karantinada olması gerekenlerin bu kurala uyup uymadığını denetliyor, uymayanlara müdahale ediyoruz. Tabi bu kadar yoğun çalışma ve temas sonucu Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelimizin yaklaşık %30’u Covid geçirdi. Halen tedavi gören kardeşlerimiz var. Covid sürecinde birçok kişi esnek ya da dönüşümlü çalışırken biz daha sert ve yoğun bir çalışma sistemine döndük. Haliyle pandemi var, diğer polisiye hizmetleri biraz bekletelim demek gibi bir şansımız yok. Her iki alanı da aynı dikkat ve özenle takip etmek durumundayız. Toplumun güvenliğini ve huzurunu ne kadar önemsiyorsak sağlığını da o kadar önemsiyoruz. Bu nedenle; gece-gündüz demeden mücadele veren sağlık personelimizle birlikte en ön sıralarda yerimizi alıyoruz.

“6 MİLYONUN HES KODUNU SORGULADIK”

Pandeminin görüldüğü ilk haftadan itibaren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü 6 milyon 319 bin kişinin GBT’sini ve HES kodunu sorguladı. Bu rakamı şöyle okuyabiliriz; Kocaeli’de yaşayan herkesi 3 defa kontrol etmişiz. Yine polisimiz tarafından 510 bin işyeri kontrol edildi, kural ihlali yapan işyerlerine müdahale edildi. Karantina ihlali yapanlara işlem yapıldı. Hastanelerin yükünü almak için polis canla başla çalışıyor.

“LÜTFEN KURALLARA UYALIM”

Pandemiyle ilgili alınan kararlara herkesin uyması gerekiyor. Bugün alınan kararlara harfiyen uyup izole olmak gerekiyor. Bu bulaşın engellenmesi için sosyal hareketliliği azaltmak gerekiyor. Emniyet olarak üzerimize düşenin fazlasını yapma azmi ve kararlığındayız.

“TRAFİK KAZALARINDA YÜZDE 11 AZALIŞ”

Trafik sorunu ülkenin en önemli sorunlardan biridir. Her yıl binlerce vatandaşımızı kaybediyoruz. Telafisi olmayan manevi zararlara uğruyoruz. Biz istiyoruz ki; trafiğe çıkan her anne-baba, her evlat sağlıklı ve güvenli bir şekilde yolculuk yapsın, evine sağ salim dönsün. Kazalarda bir kişi yaşamını yitirdiğinde, biz bir eksik kaldığımızı düşünüyoruz. İstatistiki veriler bize Kocaeli’de sorumluluk alanlarımızın hepsinde olduğu gibi, trafik denetimlerimizin de sayısının arttığını gösteriyor. 2019 ile 2020 yılları arasında mukayese yaptığımızda kontrol edilen araç sayısı %58 artmış. Denetim ve kontrolün artmasına bağlı olarak ölümlü kaza sayısı %32, yaralamalı kaza sayısı %16, maddi hasarlı kaza sayısı %8, toplam kazalarda %11 azalış sağlanmıştır. Bunun sonucu olarak trafik kazalarında ölüm sayısında %26 ve yaralı sayısında %22 azalma sağlanmıştır.

Başiskele’deki yeni emniyet binasına tam olarak ne zaman geçeceksiniz?

Net bir tarih vermek istemiyorum. Binanın yapım süresi 2022 sonlarına dek sürecekti. O süre içerisinde binanın tamamen bitirilmesinden sonra geçmeyi düşünüyoruz. Erkenden taşınıp eksikliklerle uğraşacağımıza, binanın tamamen bitirilmesinden sonra geçmeyi düşünüyoruz. Büyükşehir şu anda yolları yapıyor. Mevcut binamızda sadece Çevik Kuvvet Birimimiz kalacak, harici tüm şubelerimizi götürmeyi düşünüyoruz. Belki ihtiyacı olan birkaç birimi de bırakabiliriz.

TEŞEKKÜR ETTİ

Doruktakiler 2020’de “Yılın Bürokratı” seçilen Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, röportajımızın sonunda, başarılı olmasında kendisine büyük katkılar sağlayanlara teşekkür etti. Tipioğlu, “Sayın Valimiz Seddar Yavuz’un riyasetinde kamu kurumlarıyla eşgüdüm içerisinde çalışıyoruz. Başta Sayın Valimize, bize her türlü desteği veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a, Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Adalet teşkilatımıza, Mit Bölge Başkanımız, Jandarma Komutanımız ve STK’lar ile paydaş tüm kurumlarımıza, bilhassa Emniyet Teşkilatı’na destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum” dedi. NBülent EKİNCİ

İŞTE AYDINLIĞA KAVUŞAN 9 FAİLİ MEÇHUL CİNAYET

Bülent ERDEM - Karamürsel’de 8 Kasım 2008 tarihinde, yol kenarında babası tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Ercüment ÇETİN – İzmit’te geçen yıl koronavirüs temizliği sırasında çöpte bulunan cesedin, 18 yıl önce kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Aydın KOÇASLAN – 12 yıl önce Başiskele’de ormanlık alanda darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Mustafa YILMAZ – Körfez’de, 18 yıl önce işkence edilip otomobilinde diri diri yakılarak öldürdüğü ve yasak aşk cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı.

Kasım AYDIN - 2001 yılının haziran ayında Derince’de askerden dağıtım iznine gelerek darp edildikten sonra boğularak öldürülmüş halde bulundu.

Akif DEMİR - Karamürsel’de 8 yıldır kayıp olarak aranıyordu, para meselesi yüzünden öldürüldüğü itirafla çözüldü.

Mahmut ŞAHİN – Nihat ŞAHİN: Gölcük’te 14 yıl önce, 6 ay arayla kaybolan 2 arkadaşın öldürülüp cesetlerinin gömüldüğü ortaya çıktı.

Kimliği Belirlenemeyen Göçmen – Ocak 2020’de Kartepe’de, elleri ve ayakları iple bağlanıp dövülen göçmenin cesedi battaniyeye sarılarak TEM Otoyolu kenarına atılmış halde bulundu.