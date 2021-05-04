“İklim krizi ile mücadeleye katkımızı artırmaya kararlıyız”

Gazetemizin düzenlediği Doruktakiler 2020 yılı değerlendirmelerinde “Yılın Çevrecisi” ödülüne layık görülen Kartonsan firmasının Genel Müdürü Haluk İber, firmanın geçtiğimiz yıl yaptığı projeleri gazetemize anlattı. Kartonsan Genel Müdürü Haluk İber, “Kuşe karton üretiminde Türkiye'de lider, dünyada rekabetçi olma konumunu sürdürmeyi hedefleyen Kartonsan Kalite-Çevre-Enerji-İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin etkinliğini doğru insan, uygun teknoloji ve gerekli mali kaynakları kullanarak sürekli iyileştirmeyi başarmıştır. Çevre kirliliğini önlemeyi, doğal kaynakları etkin ve verimli kullanmayı hedefleyerek geri dönüşümlü hammadde ve geri kazanılabilir ürün üretti” dedi.

“İKLİM KRİZİ İLE MÜCADELE”

Kuşeli kartonda Türkiye’de lider konumda olan Kartonsan’ın Genel Müdürü Haluk İber, “Kartonsan 2020 yılında yurt içi piyasaya konsolide bazda yaklaşık 197 bin ton kuşeli karton vermiştir. Dinamik, güçlü, yetkin ve dayanıklı bir şirket olan Kartonsan 2020 yılı performansı ile ekonomik sürdürülebilirliğinin bir tesadüf olmadığını, süreklilik arz eden bu kimliğinin doğru bileşenlerin ve kurumsal aklın bir araya gelmesinin ve stratejik icranın doğal bir sonucu olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Kartonsan, yüksek kaliteli, çevreci ve müşteri beklentileriyle tam örtüşen ürünleri ile Türkiye piyasasının olduğu kadar uluslararası kuşeli karton sektörünün de önde gelen katılımcıları arasında yer almaya devam edecektir. Çevresel sürdürülebilirliğe ve iklim krizi ile mücadeleye katkımızı artırmaya kararlıyız” ifadelerini kullandı.

“KÜRESEL ISINMA EN ÖNEMLİ SORUN”

İklim krizi konusuna değinen İber, “2020 yılında yaşanan gelişmeler sürdürülebilirlik ve iklim krizi konularının insanlığın geleceği açısından taşıdığı kritik önemin küresel ölçekte hızla ve güçlü bir şekilde önceliklerine neden olmuştur. Küresel ısınma, yüzyılımızın en önemli sorunlarından biri olarak kabul edilmektedir. Kartonsan’ın doğal ihracat pazarı olan AB’de kabul edilen Avrupa Yeşil Mutabakatı sektörümüz ve faaliyetlerimiz açısından dikkatle irdelememiz ve orta-uzun vadeli sonuçları itibarında gerekli aksiyonları almamız gereken bir diğer önemli gelişmedir. AB’nin de aralarında yer aldığı çok sayıda ülke ambalaj standartlarına yönelik yeni düzenlemeleri hayata geçirmektedir. Bunların arasında ürünümüz olan kuşeli kartonu ilgilendiren önemli kriterler ve beklentiler de söz konusudur” diye konuştu.

“HEDEFLERİMİZ VAR”

İber, “Örneğin, iklim krizi ile mücadele ajandası kapsamında güvenli, tazeliği koruyan ve bilgi veren gıda ambalajları gittikçe gelişiyor ve günlük hayatımızın önemli bir parçasını oluşturuyor. Diğer taraftan, kamuoyu baskısı ve değer zinciri boyunca ortaya çıkan dinamikler, her sektörden üreticileri daha bilinçli ambalaj tercihleri yapmaya itmektedir. Tüketici kanalına göz attığımızda ise çevre konularındaki bilinç ve algı artışının, geri dönüşümü belirleyici bir unsur olarak ön plana çıkardığı gözlenmektedir. Bu ve benzeri konuları, Ar-Ge, yapay zeka, çevik yönetim ve iş modellerini yarım asrı aşkın bir sürede inşa ettiğimiz Kartonsan üretim kültürüne entegre etmeyi ve risk olarak tanımladığımız unsurlardan doğacak fırsatları en doğru şekilde değerlendirerek katma değere dönüştürmeyi hedefliyoruz” açıklamalarında bulundu.

HALUK İBER KİMDİR?

15.07.1959 doğumludur. İ.T.Ü Kimya Mühendisliği Bölümü’nden lisans, Maine Üniversitesi’nden yüksek lisans mezunudur. İş hayatına 1987 yılında Seka A.Ş.’de başlamıştır. 1991-2002 yılları arasında Kartonsan firmasının çeşitli kademelerinde çalışmıştır. 2002-2012 yılları arasında Kartonsan’da Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. 01.10.2012 tarihinden itibaren Genel Müdür olarak görev almaktadır. 2005 yılında seçildiği, şirketin Yönetim Kurulu Üyeliği görevi halen devam etmektedir. Ayrıca 2015 yılında Dönkasan Dönüşümlü Kağıt San. ve Tic. A.Ş.’nin tam bölünmesi sonucu kurulan, Kartonsan’ın bağlı ortaklığı olan Dönkasan Dönüştürülen Atık Kağıt San. ve Tic. A.Ş.’de Yönetim Kurulu üyesi olarak ve Kartonsan’ın bağlı ortaklığı olan Selka İç ve Dış Ticaret A.Ş.’de 01.10.2012 tarihinden bu yana Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaya devam etmektedir.