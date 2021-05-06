Acurman: Kimin güvenliği için neyi feda ediyorsunuz?

CHP Başiskele İlçe Başkanı Av. Anıl Acurman, Emniyet Genel Müdürü (EGM) Mehmet Aktaş imzasıyla yayınlanan ‘polislerin görüntülerini ya da seslerini kaydeden kişilerin engellenmesi ve haklarında adli işlem yapılması kararı’ hakkında sorularımızı yanıtladı. Av. Acurman, “Emniyet Genel Müdürü konusu suç olan bir emir vermiştir. Türk Ceza Kanunu’nun 24. maddesinin 3. fıkrasında ise konusu suç olan bir emrin hiçbir surette yerine getirilemeyeceği yazılıdır, aksi halde yerine getiren de emri veren de sorumlu olacaktır” dedi.

“ANAYASAL BİR HAKKI ENGELLEMEK SUÇTUR”

EGM tarafından yayınlanan genelge hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu kararın hukuki bir dayanağı var mı?

Kamuya açık bir alanda aleni olarak gerçekleşen bir adli vakaya dair ses ve görüntü alıp bunu yaymak ve bilhassa basın eliyle haberleştirmek temel bir haktır. Anayasa’nın 26. Maddesinde herkesin düşünce ve kanaatini söz, yazı, resim veya başka yollarla açıklama – yayma hakkı düzenlenmiştir ve bu özgürlük resmi makamların müdahalesi olmadan haber almak ve vermek serbestisini de kapsar. Açıkça anayasal bir hakkı engellemek ise suçtur.

“KONUSU SUÇ OLAN BİR EMİR VERMİŞTİR”

Emniyet Genel Müdürü konusu suç olan bir emir vermiştir. Türk Ceza Kanunu’nun 24. maddesinin 3. fıkrasında ise konusu suç olan bir emrin hiçbir surette yerine getirilemeyeceği yazılıdır, aksi halde yerine getiren de emri veren de sorumlu olacaktır. Kişinin özel hayatıyla, kişinin kamusal ve mesleki yaşantısını dahi ayırt edemeyen bir genelgeyle açık anayasal hak ihlali yoluna gidilmiştir. Bu yapılanın içerisinde hukukun zerresini bulamayız.

“HABER ALMA HAKLARININ EN TEMEL GÖRÜNÜMÜDÜR”

Bu durum genelgede de belirtildiği gibi özel hayatın gizliliğini ihlal mi etmektedir?

Öncelikle özel hayat dedikleri şey nedir? Kişinin sadece kendisi için saklı tuttuğu ve başkalarının bilgisinden uzak kalmasını istediği yaşam görünümleridir. Bir başka deyişle herkes tarafından bilinmeyen, özel araştırma ve bilgi edinmeyle sağlanan kişiye ait hususlardır. Kolluğun görev sahası onun hayatının özel alanı olarak nitelendirilemez. Düpedüz kamusal ve mesleki yaşantı kesitidir.

Özel hayat ihlali nedir söyleyeyim: çıplak aramadır, yatak odasını gözetlemektir, usulsüz iletişim kaydı - ortam dinlemesidir ki ülkemizde bu ihlalin kimler tarafından yapıldığını açıklamama gerek yok. Polisin olay yerindeki işlem ve davranışlarının yasal olup olmadığının denetlenmesi açısından arama faaliyetlerinin görüntü kaydına alınması çok tabi bir uygulama olup bunun kamuoyunun denetimine basın eliyle açılması da insanların haber alma haklarının en temel görünümüdür.

“UMARIM Kİ BU HUKUKSUZLUKTAN DÖNECEK”

Bu kararın alınmasının amacı size göre nedir?

Hukuk devleti bir söz öbeği değil, artık bunu anlamalıyız. Anayasal bir güvencedir. Ne yazık ki bugün istenen, insan haklarının ve özgürlüklerin kısıtlanmasına sessiz kalmamızdır.

Bu genelgenin herhangi bir yaptırımı var mı?

Çok sevdiğim bir söz var, kötü hukuk, yok hükmündedir, bu genelge gibi. İdari yargıya iptali için bir başvuru yapıldığını biliyorum. Halen bu ülkenin yürekli ve yalnızca hukukun yanında olan yargıçları olduğunu biliyorum, umarım ki bu hukuksuzluktan yargı kararı beklenmeksizin dönülecek, hak ihlali sonuçları doğmadan başta basın mensupları olmak üzere herkes temel özgürlüğüne kavuşacaktır.

“KEYFİ HAK İHLALLERİ ARTACAKTIR”

Sizce bu durumun sonucunda neler ortaya çıkabilir?

Baskının ve zulmün ortadan kalkması için şeffaflık büyük önem taşır ki yurttaş bu şeffaflıkla beliren gerçeğe basının objektifinden erişebilecektir. Güvenlik uğruna anayasal hakların rafa kaldırıldığı bir toplumda, kimin güvenliği için neyi feda ediyoruz sorusu sorulmalıdır. Polis, bireyin güvenliği için çalışıyorsa, bireyin haklarını tesis etmek tek görevidir, hak ihlallerini örtbas etmek değil. Bu tür bir genelgenin icrası halinde kamuoyu denetimine kapalı keyfi hak ihlalleri artacaktır.