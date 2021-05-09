Başkan Hürriyet ile siyaset üstü “Bir gün belediye başkanı olacağım aklıma gelmezdi”

Yaşamı güzelleştiren tesadüfler, dünyanın en keyif verici anlarıdır. Hemen hepimiz ‘hayatımın dönüm noktası’ dediğimiz tesadüfleri yaşamışızdır. Tıpkı okumak için geldiği kentin belediye başkanı seçilen Fatma Kaplan Hürriyet gibi. Başarılı ve idealist bir avukat olmak için geldiği Kocaeli’de, yaşadığı ilçenin belediye başkanı oldu. Hayalinde hiç olmayan siyaset, Hürriyet’in genç yaşta birçok görev almasına neden oldu. Hürriyet ile siyaset üstü sohbetimizden keyif alacağınızı düşünüyoruz.

“İMKANINIZ VARSA KAYINVALİDENİZLE OTURUN”

Bize ailenizden bahseder misiniz?

“Öncelikle biz çekirdek aileden hallice, büyük bir aile olarak yaşıyoruz. Biz kendi halinde sıradan insanlarız, eski usul yaşamayı seviyoruz. Kayınpederim ve kayınvalidem ile birlikte altlı üstlü aile apartmanında yaşıyoruz. Bunu her zaman söylerim, yaşam kültürümden mutluluk duyuyorum. Her fırsatta meslektaşlarıma arkadaşlarıma da dile getiririm. Fırsatınız varsa anne baba ile yoksa kayınpeder, kayınvalide ile oturun derim. Evlenirken de onlarla oturmayı ben rica ettim. Annem dört yanımızda beş dönen üretken dünya iyisi bir insan.

“ŞU SIRALAR YEMEK YAPAMIYORUM”

Ben evde yemek ile pek uğraşamıyorum, vaktim varsa ancak hazırlamaya çalışıyorum. Sağ olsun annem ilgilenir; fakat pandemi sebebi ile bu dönem yaşları sınırda olduğundan dolayı riske atmak istemiyoruz. Şu dönem biraz ayrı kaldık. Pandemiden önce sürekli birlikteydik.

“İÇLİ KÖFTEYİ İYİ YAPARIM”

Niçin yemek “Yapmayı bilmez” diyorlar. Bu eleştiriye ne diyeceksiniz?

Bu iddiayı seve seve uygulamalı olarak çürütebilirim. Uzun bir öğrencilik hayatı yaşadım, ayrıca bu süreci yurtta değil, evde yaşadım. Arkadaşlarımın yanı sıra sürekli yemekleri ben yapardım. Avukatlık ve vekillik yaptığım dönemlerde de evde yemek yapmaya devam ettim. Fakat başkanlık sürecinde bu maalesef mümkün olmuyor. Aksine yemek yapmayı çok severim, özellikle içli köfteyi pratik ve güzel yaparım, elimin lezzetli olduğunu da birçok kez duymuşumdur.

Bir gün belediye başkanı olacağınız aklınıza gelir miydi?

Aslında aklımda yoktu. Bana böyle bir görev doğunca layıkıyla yapmak adına yola çıktık, kısmet oldu desek yanlış olmaz.

Bu dönemde, yani başkanlık döneminde en büyük desteği kimden aldınız?

Çalışan kadınların en büyük sıkıntısı ev ile ilgili sorumluluklar. Her ne kadar eşinizle sorumluluklarınızı paylaşıyor olsanız da daha çok yük kadının omuzlarında. Bunun yanı sıra insana da ağır basan anaç duygular öne çıkıyor. Her ne kadar üstünüze düşen görevleri yerine getirseniz de çocuğunuz ile en iyi şekilde ilgilenmek istiyorsunuz. Fakat siyasetin yanında getirmiş olduğu yoğunluk sebebi ile maalesef zaman ayıramıyorsunuz. Bu yüzden en çok desteği kayınvalidemden yani annemden gördüm.

“2 YILDIR PİKNİĞE BİLE GİDEMEDİK”

Kendinize ve ailenize pek vakit ayıramıyorsunuz sanırım?

Daha önceleri vekillik yaptığım dönemde ayırabiliyordum. Özellikle hafta sonları piknik yapmaya giderdik, kahvaltı yapardık fakat başkanlıkta ne yazık ki… 2 yıldır hiç olmadı. Seçildikten sonra 7 - 8 aylık bir dönem içerisinde zaten pandemi boy gösterdi, bu sebeple birçok aktivite kısıtlandı. Başkanlığın getirmiş olduğu sorumlulukların yanında maalesef kendimize vakit ayıramıyoruz. Hem kendi hayatımızdan hem çocuğumuzun hayatından fedakârlıklar ederek elimizi taşın altına koyuyoruz.

“İLK ADAYLIĞIM 2014”

Siyasete girmeden önce hayalimdeki tek meslek avukatlıktı ve avukat oldum. Daha sonra siyasete girdim. 2015’te milletvekili oldum; fakat siyasete girerken ben milletvekili veya başkan olacağım diye girmedim. Topluma sesimizi daha fazla duyurabilmek, yanlışları daha yüksek sesle söyleyebilmek, yapılan yanlışlara dur diyebilmek amacı ile girdim. Siyasete bu dönem içerisinde de partide görev alırken 10 yıl boyunca hiçbir yere aday olmadım. İlk adaylığım 2014 yılında İzmit Belediye Başkan Aday Adaylığı oldu. Sonrasında milletvekilliğine seçildim.

Peki, belediye başkanlığına nasıl geçiş yaptınız?

Hepsinin ayrı bir keyfi var; fakat bu parti göreviydi. Bütün ölçme-tartma değerlendirmelerinde kazanabilecek, kazandırabilecek adaylar, yapılar ve çalışma biçimleri tariflendi. Genel Merkez tarafınca bu çerçevede bütün il ve ilçelerde halkın kabul göreceği, gönül rahatlığı ile oy verebileceği, potansiyelli isimler üzerinden gidildi. 2 Genel Merkez, hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de İYİ Parti bu süreci çok iyi organize etti. Bu sonuçlar doğrultusunda da bizi uygun gördüler, bu görev çerçevesinde aday oldum, çok şükür kazandım.

“3’Ü ARASINDA EN ZORU BELEDİYE BAŞKANLIĞI”

Sizin için en zor meslek hangisiydi?

Avukatlık ve milletvekilliğinin yanı sıra en zoru hali hazırda olan belediye başkanlık görevimdir. Bu üçünden en zoru diyebiliriz. Vekillik aşamasında istenen bir şeyi yapamadığımızda muhalefet vekili olduğumuzdan dolayı, hesap sorulmuyordu çünkü elimizdeki yetki ve imkânların belli olması sebebi ile yapabileceklerimiz kısıtlıydı. Fakat başkanlık öyle değil, özellikle ilk elden bir vatandaş şikayeti ile yerel yönetime geldiğinden dolayı, imkanlarımız el vermiyor, kaynaklarımız yetmiyor dediğimiz zaman, vatandaş haklı olarak işleyişi bilmediğinden dolayı kırılabiliyor. En yorucu kısmı bu diyebiliriz. Daha da önemlisi bu konuları içselleştirip sorumluluk kabul ediyorsanız vatandaşın istediği bir şeyi yapamadığınız zaman sizde de büyük bir ağırlık oluşuyor. Herkesin her dediğini elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum; fakat bu kolay bir şey değil. Dolayısı ile bu sefer kendinize ve ruhunuza yük ediyorsunuz.

Hem başkan hem anne olabiliyor musunuz?

Bu konudan özellikle oğlum Aras çok mustarip, çocuğum mutlu değil. Milletvekilliği yaparken şehir dışına çıkmamdan, Ankara’ya gitmemden dolayı sürekli sorardı, “Anne ne zaman bitecek bu vekillik, bırak vekilliği” diye. Başkanlık olayları gündeme gelince Aras çok sevindi. Fakat bir süre sonra, “Keşke vekil kalsaydın, şimdi hiç göremiyorum seni” demeye başladı. Vekillik yaparken bir anne olarak en azından ilgilenebiliyordum. Bu aralar ikimiz de çok zorlanıyoruz.

Peki, akşam olduğunda ailecek bir araya gelebiliyor musunuz?

Genellikle eve geç gittiğim için çoğu zaman beraber vakit geçiremiyoruz. Yemek yeme zamanlarımız dahi faklı olduğu için herkes başının çaresine bakıyor. Oğlum Aras, zaten sürekli aşağıda babaannesinde, gözüm arkada kalmıyor. Önceleri hep birlikte annemlerde yemeği yer çıkardık. Şu an pandemi sürecinde ben de sürekli dışarda olduğum için genelde kendi evimizde yiyorum; fakat tepsiyi aşağıdan yani kayınvalidemden alıyoruz. Sağ olsun annem bizim süper babaannemiz.

Takip ettiğiniz diziler var mı?

Aslında eşimle dizi izlemeyi çok severiz. Eve geç gitmezsem de bunun için kendimize vakit ayırabiliyoruz. Benim müsait olduğum zamanlarda günden güne plan yapabiliyoruz. Hoşumuza giden diziler arasında pazar günleri yayınlanan Kefaret var, çarşamba günleri Sadakatsiz’i izliyoruz. Onun haricinde yarışma programlarını da izliyoruz; fakat çoğu zaman tekrarlarına yetişmeye çalışıyoruz.

“EŞİM İLE HALK OYUNU EKİBİNDE TANIŞTIM”

Ne tür müzik dinlersiniz?

Kulağa hoş gelen her tür müziği dinlerim. Müziği gerçekten ruhu dinlendiren, iyileştiren bir araç olarak görürüm; fakat eski halk oyuncusu ve hocası olmam nedeni ile halk müziğini ayrı severim. Kafkas yöresi hariç her yörenin halk oyunlarını bilirim. Yarışmalarına dahi katıldım, derece alarak dönüş yaptık. Eşim ile de İzmit Halk Eğitim Merkezi’nde halk oyunları kursunda tanıştık.

“SORULDUĞUNDA FENERBAHÇELİYİM DERDİM”

Hangi takımı tutuyorsunuz?

Kocaelispor’u tutuyorum, evdekiler ulusal spor kulüpleri ile ilgileniyorlar, ben zaten takip edemiyorum. Kocaelispor’un benim için yeri çok ayrı. Futboldan çok anlamazken eşim Fenerbahçe’yi tutuyor diye ben de sorulduğu zaman Fenerbahçe derdim.

Kuaföre gidiyor musunuz?

Gitmeye çalışıyorum desem daha doğru olur. İşlemleri olabildiğince hızlı yaptırmaya çalışıyorum. Boya veya fön olacaksa sabah programlara yetişebilmek adına hızlıca yaptırıp çıkmaya çalışıyorum. Yetişemeyeceğim zamanlarda daha çok kendim yapıyorum. Her zaman aynı kuaföre gitmiyorum. Hem esnaf arkadaşlara destek olmak hem de tanışmak için ara sıra kuaför arkadaşları ziyaret ediyorum.

İmaj desteği alıyor musunuz?

Hiçbir konuda imaj desteği almıyorum. Tamamen kendim, neyi ne ile giymek istersem o şekilde kombinleyip çıkıyorum. Neyin içinde kendimi iyi hissediyorsam hareket kabiliyeti ve renk uyumu anlamında tamamen o şekilde giyiniyorum. Daha çok renkli giyinmeyi seviyorum, renklerde kendimi buluyorum. Bu aralar biraz siyah tercih ediyorum. Maalesef bu aralar biraz kilo aldım. Düzensiz beslenme ve stres kilo almama neden oldu.

Bir önlem aldınız mı?

Düzensiz yemek yiyorum. Bazen yemek yemeyi unutuyorum. Ama artık sabahları yürüyüş yapmaya başladım. Kısa sürede eski formuma geri döneceğim.

Evet, rengarenk ceketleriniz gözden kaçmıyor. Kaç adet ceketiniz var?

Vallahi çok, hatta eşimin gardırobuna geçtim artık. Onun dolabını da kullanıyorum.

“BU KENTE İZLER BIRAKMAK İSTİYORUM”

İleriye dönük başka ne tür hedefleriniz var?

Öncelikle çok genç yaşımda çok onurlu, çok güzel işler nasip oldu. Bu görevlerin karşılığında da halka hizmet anlamında bu sahip olduğum emanet görevleri, birer araç olarak kullanarak hizmet anlamında elimden gelen gayreti gösterdim ve göstermeye devam edeceğim. Ben inançlı birisiyim, saniyeler sonra ne olacağını bilmiyoruz, dolayısıyla uzun vadeli ve çok hırslı hedefler koymanın çok doğru olmadığını düşünüyorum. Şimdiki tek hedefim 3 yıllık başkanlık dönemim var, 2 yılını çok güzel geçirdik. Az kaynağa, imkansızlıklara, mecliste çoğunluğun olmamasına, genel konjonktürdeki yaratılan sıkıntılara rağmen az kaynakla çok iş yapmayı başardık. Her şeyden önemlisi vicdanen hizmet ediyoruz. Bu bağlamda kalan 3 yılımı da en doğru şekilde, en pozitif şekilde gerçekten somut hizmetlere dönüştürmeye çalışıyorum. Bu kente izler, eserler bırakmak ile ilgili olarak çabalayarak hizmetle dolu dolu geçirmek istiyorum.

Genel başkanınızın sizi şimdiden bir yerlere aday göstermesine ne diyeceksiniz?

Bu konudaki güven duygusu çok önemli. Bir siyasetçiye genel merkezinin ve genel başkanının şimdiden 2. yılında bir hedef, bir yol biçmesi herkese nasip olmayacak çok önemli bir görev. Özellikle genç ve kadın siyasetçi olarak görev duygusuna layık olmak omuzlarımıza ayrı bir sorumluluk yüklüyor olsa da genel merkezin ve genel başkanımızın güveniyor olması çok onur verici bir durum.

“YIPRATICI DA OLABİLİYOR”

Fakat siyaset kendi içinde de bir rekabet gerektiriyor. Bu konumlarda, bu koltuklarda olmak isteyen insan sayısı çok fazla. Kendi partinizde de sizi desteklemiş olsa bile sonraki seçimde ben de olmak istiyorum diyecek insanlar var, siyaset ile uğraşan herkesin en demokratik hakkıdır en nihayetinde. Bu rekabet duygusunun vermiş olduğu bir yıpranma ister istemez oluyor illaki.

Bulunduğunuz durumun artıları?

Milletvekilliği anlamında Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki Kocaeli’nin ilk kadın vekiliyim. Bu benim açımdan çok önemli. Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve İzmit’in ikinci kadın başkanıyım ve şu dönem içerisinde de Cumhuriyet Halk Partisi’nin Kocaeli’deki tek belediye başkanıyım. Bunun öncelikle artıları olduğunu söylemek isterim.

Bulunduğunuz durumun eksileri?

Benim tarafımdan eksi sayılabilecek nokta ise, tek olmanın beklentileri ve istekleri karşılayamamak, buna gücünüzün yetmemesi bazen tıkanmanız, fazla taleplerin küskünlüklere, kırgınlıklara, sebep olması gibi eksileri maalesef var.

Hayal ettiğiniz en büyük proje?

Bu kent için hayallerimden bir tanesi, her zaman söylediğim gibi 3 bin yıllık Roma tarihinin gün yüzüne çıkması. Bu kentte, bu tarih yıllardır açığa çıkmayı bekliyor. En basitinden Çukurbağ kazısına ufacık bir el atılsa çok değil, 1,5 yıl içerisinde Avrupa’nın gözü buraya çevrilecek. Buna rağmen bakanlıktan 1 yıldır protokol imzası bekliyoruz.

“SAĞ OLSUN DAVET ETTİ”

Diğer belediye başkanlarıyla görüşüyor musunuz?

Tabii ki görüşüyoruz, örnek vermek gerekirse geçenlerde Dilovası’na gittim. Başkan Hamza Şayir de oradaydı. Onunla da sohbet ettik. Sağ olsun davet etti, ağırlamak istedi. Görüşmeme gibi bir problemimiz yok, olamaz da zaten. Siyaseten tartışırız, siyaseten sataşmalar ve fikir ayrılıkları olabilir; fakat insani şekilde selamlaşarak bir merhaba diyebilmek benim için çok önemli.

Neden belediyenin makam aracını değil de kendi aracınızı kullanıyorsunuz?

Özellikle yönetimde hassasım, para konuları benim hassas olduğum konulardan birisidir. Kamu kaynağını doğru kullanmamak, yetim hakkı gözetmek bu konularda ufacık kötü niyetli bir ima bile beni çok üzüyor. Halen kendi aracımı kullanıyorum, benzin masrafını cebimden karşılıyorum. 2 yıldır belediyenin kasasından 1 litre benzin dahi kullanmadım.

Sizi örnek almak isteyenlere ne gibi tavsiyeleriniz olacak?

Öncelik ile kararlılık, bu benim için çok önemli. Bunun yanı sıra çalışmak, inanın çalışmak birçok şeyin anahtarını size getiriyor. Benim siyasette arkamı yasladığım büyük büyük yapılar ve kitleler yok, parasal anlamda da gücüm yok. Elimde bir mesleğim, ailem ve siyasette de sözümün gücü var. Bu sayede en önemlisi çalışarak, halka doğru dokunarak varlığımı birçok alanda hissettirme fırsatım oldu. Bu iradeli çalışmakla alakalı bir durum. Kararlı olarak vazgeçmemek en temel sebeplerden bir tanesi.