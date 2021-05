Kocaman ile keyifli sohbet "Küçüklerin ağabeyi, büyüklerin evladı oldu"

Kartepe Derbent’te bulunan Kahvaltı Evi’nde buluştuğumuz Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ile uzun ve keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Siyasete pek girmemeye özen gösterdiğimiz sohbette Kocaman’a dair eğlenceli bilgiler edindik. Ayakkabı giydiğinde boyu tam 2 metreyi bulan Mustafa Kocaman’ın en keyif aldığı ev işinin bulaşık yıkamak olduğunu öğrendik. Ailesine ve ilçesine düşkün olan Kocaman, bakın daha neler anlattı?

Sizi tanıyabilir miyiz?

1976 doğumluyum, babam Almanya’da işçiydi. Bu sebeple ben de Almanya Münih’te doğdum, 4 yaşında Türkiye’ye döndük. İlkokul eğitimimi Derince Cumhuriyet İlkokulu’nda tamamladım. O sırada Kartepe Nusretiye’ye taşındık. Ortaöğretim ve lise hayatım Mehmet Ali Paşa Namık Kemal Ortaokulu ve Lisesi’nde geçti. Sonrasında Allah nasip etti. Üniversite eğitimimi Kıbrıs’ta tamamladım. Askerlik görevimi Malatya’da yaptım. 2007 yılında dünya evine girdim. 11 yaşında bir evladım var, ismi Alp.

“TERÖR SUÇU DOSYALARINI ALMADIM”

Peki, meslek seçiminiz nasıl oldu, yani hayalinizdeki meslek neydi?

Küçüklüğümden beri avukat olmak istiyordum, hayalimdeki meslek buydu ve oldum. 18 yılı aşkın bir süredir de mesleğimi icra ettim. Avukatlık benim için çok kutsal bir meslek. Bu süreç içerisinde de en ufak bir sorun yaşamadım. 18 yıl içeresinde terör ile mücadele dosyalarını hiç almadım, almam da.

Avukatlık stajınızı kimin yanında yaptınız?

Staj dönemini İsmail Karakadılar ve Kamil Şirin’in yanında tamamladım. İkisinin de üzerimde çok hakları vardır, benim için vefa önemli. Çok güzel, başarılı bir staj dönemi geçirdim.

Siyasetle yolunuz nasıl kesişti?

Abim Büyük Birlik Partisi Merkez İlçe Başkanıydı, bu sebeple Büyük Birlik Partisi içerisinde siyaset yapan arkadaş çevremle sıkı bir dostluğumuz oluştu. Benden ricada bulundular, aday olmamı istediler. Olur dedim ve 2009 yılında BBP’nin Kartepe Belediye Başkan Adayı oldum, iyi ki de olmuşum.

Seçimi kaybettiniz, neden iyi ki de aday olmuşum diyorsunuz?

O dönemde Kartepe’de tanınmamıza vesile oldu, sonrasında Adalet ve Kalkınma Partisi’ne davet edildim. O yüzden ilk adaylığım benim için çok önemlidir. Siyasi tecrübe ve bilinirliğim o dönem arttı.

Avukat olmanız size siyaset yaparken bir fayda sağladı mı?

Avukatlık davaya girip davayı kazanmak değildir. Avukatlık sorun çözme sanatıdır. Dava açılmadan da görev yerine getirilebilir, sorun çözülür, sorun çözebilme yeteneğiniz gelişir. Siyasetle örtüşen yanı bu ve bu yüzden diyebilirim ki faydasını gördüm.

“MARANGOZLUK DA YAPTIM NAKLİYECİLİK DE”

Başka ne gibi işler yaptınız?

Babam marangozdu, onunla atölyesinde çok çalıştım. Hayvan pazarında nakliyecilik yaptım. Sonraları üniversite hayatımda bir promosyon ekibinde görev aldım. Çok olmasa da rahat bir öğrencilik dönemi geçirebileceğim miktarda para kazandım.

Sporla ilgilendiniz mi?

Ortaokulun ilk yıllarından beri sporun içerisindeyim, geçen yıla kadar basketbol oynuyordum. Üniversite zamanlarımda gelirimin bir kısmını da basketboldan sağlıyor, hem burslu hem maaşlı olarak spor yapıyordum. Bu dönemde de masa tenisi ile ilgileniyorum. Fakat belediye başkanlığı yaptığımız dönem içerisinde çok vakit bulamıyoruz. Zaman buldukça da yüzüyorum.

Hangi takımı tutuyorsunuz?

Bu kentte büyüyen bir çocuk olarak küçüklüğümden beri maçlarına gittiğim, birçok anımın olduğu Kocaelisporluyum. Bunun yanında Beşiktaş’ı da destekliyorum.

Yoğun bir mesainiz var. Evinize vakit ayırabiliyor musunuz?

Ayırmak zorundayız; fakat döneme göre değişiyor desek daha doğru olur. Oğlum Alp 11 yaşında ve tek evladım. Sünnetini gerçekleştirdik, planladığımız cemiyeti ise bir türlü yapamadık. Gönül isterdi ki hatırlayacağı bir sünnet düğünü anısı olsun ama seçimdi, kongreydi derken gerçekleştiremedik.

“ÇOK GÜZEL BULAŞIK YIKARIM”

Yemek yapmayı sever misiniz?

O konuda pek başarılı değilim maalesef. Yemek yapamam; fakat güzel bulaşık yıkarım. Öğrencilik hayatım da bu şekilde geçti. Malum arkadaşlarınız ile bir ev ve hayat paylaşıyorsunuz. Arkadaşlarım yemeği yaparsa ben de bulaşık yıkardım. O zamandan alışkanlık oldu sanırım, bulaşık yıkamayı çok severim.

GÜLLAÇ’TA İDDİALI

Basit yemeklerde ve tatlılarda yetenekliyim. Yumurta ve makarna yapabiliyorum, bunların yanı sıra çok güzel güllaç ve acayip Kemalpaşa tatlısı yaparım. Mesela güllacın güzel olmasıyla ilgili sırlarım var.

Sizce yaşadığınız ilçe, yani Kartepe nasıl bir ilçe?

Kartepe daha çocuk. Gelişmekte olan bir ilçe. Karakteristik özellikleri farklılık gösteren, çok merkezi olan bir bölge. Turizm odaklı bir bölgedeyiz. Sanayimiz oldukça hareketli, bunun yanı sıra bölgemizde kışın kar kayağı, yazın su kayağı, yamaç paraşütü, off road, Sapanca kıyılarında yüzme yapabilirsiniz. Festivalleriyle de bilinen bir ilçe.

KİRAZI VE AYVASI

Kartepe’nin etkinlikleri saymakla bitmiyor. En basitinden konuşacak olursak Türkiye’deki en iyi meyvelerin yetiştiği bir bölgedeyiz. Balaban kirazı, Eşme ayvası, Maşukiye’nin cevizi, fazlasıyla örnek verebileceğimiz daha birçok meyvesi vardır. Kartepe nereden bakılırsa bakılsın bir başka güzel olan nadir ilçelerden bir tanesidir.

“TÜRKİYE’NİN EN İYİ BALLARINDAN BİRİ KARTEPE’DE”

Türkiye’deki en iyi ballardan bir tanesi Kartepe’de yetişiyor. Kestane, Bursa ile özdeşleşmiştir; ama Bursa’dan daha çok burada var kestane. Kestane, Samanlı Dağları’nda var. O kestanelerden üretilen balın şifası anlatmakla bitmez. Üreticilerle bir araya geliyoruz, tüm ürettiğimizi satıyoruz elimizde kalmıyor, diyorlar. Üretimi artırmamız lazım diyorlar. Ve neye ihtiyaçları varsa yerine getireceğim. Onlarla istişaremiz devam ediyor eğer olabilirse balcılık noktasında önemli mesafeler kat edeceğiz.

“ORMANYA FARKLI BİR DÜNYA”

Ormanya gibi güzel, farklı bir dünyamız mevcut. Türkiye’nin neredeyse her bölgesinden ziyaretçi akınına uğrayan farklı bir kavram. Bu mekan pandemi döneminde dahi 5 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapan bir bölge; fakat şu anda günübirlik ziyaretin yanı sıra en çok konaklamalı turizme açılmak istiyoruz. Kartepe’yi ve Kartepeli vatandaşlarımızı seviyorum.

BALON PROJESİ

Çok istediğim projelerden biri de Balon. Kapadokya’nın tanınmasına vesile olan balon uçuşlarını araştırıyoruz. Haftada bir iki kere balon kaldıralım istiyoruz. Maliyetli bir proje ama turizme büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum.

Büyüdüğünüz yerde belediye başkanı olmak nasıl bir his?

Çok farklı bir his ya gerçekten. Böyle bir an, “Belediye Başkanı oluyorum” diyorsun. Sonra görevin aklına gelince, bu ağır sorumluluğu layıkıyla yapman, doğru kararlar alıp doğru yönetmen aklına geliyor. Her şeyi doğru yapman gerekiyor. Kartepe’nin sorunları ve ihtiyaçları hep devam edecek.

“KARTEPE’NİN ÇÖPLERİNİ TOPLAYAN ADAM DEDİLER”

Bir gün biri bana hakaret etmek istedi ve bana dedi ki, “Sen Kartepe’nin çöplerini toplayan adamsın.” Evet, doğru, hakikaten öyleyim. Ben Kartepe’nin çöplerini topluyorum ama Kartepe’nin turizmine de yön veren adamım, sanayi gelişimine de yön veren adamım. Tabii ki tek başıma değil, bir ekip olarak. Dolayısıyla Kartepe’nin bir ortak aklı var. Belediye çalışanları, meclis üyeleri, siyasi partileri, STK’ları, kanaat önderleriyle birlikte yapıyoruz bütün bunları.

“TELEFERİK, TURİZMDE ÇIĞIR AÇACAK”

Teleferik projesi için Tahir Büyükakın Başkanımızdan Allah razı olsun. Tamam bu projeyi biz de yapardık; ama Yap-İşlet-Devret ile yapardık. Ben de bu sisteme çok sıcak bakmıyordum. Kamu aracılığıyla bunu hayata geçirmek çok önemliydi. O yüzden Tahir Başkana ayrı bir teşekkür etmemiz gerekiyor. Turizmde çığır açacak bir proje bu.

Son olarak Kartepeli hemşerilerinize mesajınız nedir?

Kartepeli hemşerilerimi seviyorum, onların gelecekleri için yatırım ve hizmetlere devam edeceğiz. Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Rabbimden tek bir duam var: Tüm insanlara şifa diliyorum. İnsanlar artık çok yoruldu, pandemi çok zor geçiyor. O yüzden dilerim Allah’tan tez zamanda atlatırız.