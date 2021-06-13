“Kocaeli’yi yeniden üretecek, güçlendirecek programımız var”

Genel Başkanı Muharrem İnce’nin olduğu Memleket Partisi’nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Çiğdem Bayraktar Ör, Kocaeli Gazetesi’nin sorularını yanıtladı. Memleket Partisi olarak 50+1’i hedeflediklerini belirten Ör, Kocaeli’de yapılacak çok işleri olduğunu belirtti.

“ATATÜRK FOTOĞRAFINI KALDIRDIKLARINDA YAYINEVİ KURDUM”

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

İstanbul doğumluyum. Marmara Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalında master programını “II. Abdülhamid Döneminde İngiliz Kamuoyunda Filistin’e Göç Meselesi (1876-1908)” başlıklı tezi ile bitirdim. Aynı üniversitenin Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi Anabilim Dalında “ABD ve Sovyetler Birliği Ekseninde Türkiye-İsrail İlişkileri (1948-1982)” konulu teziyle doktora programını yüksek lisansta olduğu gibi “Yüksek Onur Öğrencisi” olarak tamamladım. Master tezim Yeditepe Yayınları’nda “Sör Siyonist: İngiltere’den Filistin’e Toprak Kavgası” ismiyle yayımlandı. Bunlarla birlikte; lisans eğitimine Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerel Yönetimler bölümünde devam ettim. “Biz Kimiz? Ne Mutlu Türküm Diyene!” isimli nehir söyleşisi kitabımın kapağından Atatürk fotoğrafını kaldırarak kitabı basmak istediklerinde bir gecede İyi Kitap yayınevini kurdum.

“İLK MESLEĞİM HABERCİLİKTİ”

Siyasi tarih çalışmalarımın yanında bir edebiyatçıyım. Aynı zamanda Boğaziçi Aydınlar Topluluğu yöneticilerinden biriyim. Ayrıca, Milli Merkez Yürütme Kurulu Üyesiyim. İlk mesleğim habercilikti. Ardından yapım koordinatörlüğü de üstlendim. Çeşitli medya kuruluşlarında farklı görevlerde yer aldım. Geniş yelpazede denebilecek bir kalem alışkanlığım vardır. Edebi romanlardan Siyonizm çalışmalarına farklı alanlara yoğunlaştım.

“HAREKETİN KURUCU KURUL ÜYESİ OLDUM”

Siyasete ne zaman atıldınız?

Esasen Türkiye’de doğup da siyasete ucundan kıyısından bulaşmamış olan yoktur. Gözlerimizi açtığımız ilk andan itibaren ülkemizin birtakım sorunlarıyla, onlara dair eleştiri ve yorumlarla, olası çözüm önerileriyle karşı karşıya kalırız. Birçoğumuzun kurumsal bir kimlik altında bunu yaptığını biliyoruz. Ben de sadece eleştirmekle kalmayıp “Atatürk kırmızı çizgimizdir” diyen Memleket Partisi ile girdim. Partileşmeden önce Memleket Hareketi Kurucu Kurul üyesi oldum. Hareketimiz partileştiğinde heyecanla ve dört elle işimize sarıldık. Tek derdimiz, tek sevincimiz vatanımız.

“ŞİMDİ ELLİ ARTI BİRİ HEDEFLİYORUZ”

Muharrem İnce size nasıl ulaştı?

Genel Başkanımız Muharrem İnce 2018’de hepimizin gönlüne taht kurmuştu. O dönemde CHP’nin Genel Başkanı olabilmesini çok arzu ettik. Değişim için toplanan imzalarda aktif bir rol oynadık. Aklımız, kalbimiz bu değişim beklentisiyle yaşadı o günden beri. Yani biz hep Sayın İnce ile birlikteydik. “Memleket Hareketi” başladığında elbette ait olduğum yere katıldım.

“İŞSİZLİKTEN İNTİHAR EDENLERE SÖZÜMÜZ VAR”

Neden Memleket Partisi?

Canım ülkem çok yıprandı. Bütün kadim kurumları, yasaları, ilkeleri, değerleri, gelenekleri tarumar edildi. Rant uğruna kapışılmadık yer bırakılmadı. Milletimiz giderek yoksullaştı. Memleket Partisi herkesi bütünleştirecek, yeniden kucaklayacak ve yüzleri güldürecek. Nefret dilini yerle bir edecek, onun yerine sevgiyi, saygıyı hoşgörüyü büyüteceğiz, birlikte güçlü olduğumuzu hatırlatacağız. Memleketimizin her köşesini yüreğimizle seviyoruz, paramparça edilen adaleti yeniden tesis etmeyi hedefliyoruz, gösterilen vicdansızlıklarla ağlatılan herkesin yüreğini onaracağız.

“ANLIK ÇÖZÜM DEĞİL, KALICI ÇÖZÜM”

Ne gibi projeleriniz var?

O kadar güzel projelerimiz var ki; eğitimden sağlığa, kamuda tertemiz ve liyakata dayalı işleyişten çağdaş tarım yaklaşımlarına, çevre sorunlarının çözümlerinden koruyucu afet politikalarına, kentsel düzenlemelerden hayvan haklarına. Hepsini tek tek anlatacak, açıklayacağız. Parti programımızı tıpkı tüzüğümüz gibi kılı kırk yararak çalıştık.

“MEMLEKET PARTİSİ KALPLERE GİRECEK”

Memleket Partisi’nin başarılı olacağını düşünüyor musunuz?

Yüzde yüz düşünüyorum. Hatta düşünmekle kalmıyor buna yüzde yüz inanıyorum. Mevcut durum ortada, bir yanda Atatürk’ün kurucusu olduğu partide Atatürk diyemeyen, demokrasi çağrısı yaparken parti içi demokrasiden dahi uzak düşenler; diğer yanda yozlaşmanın türlü halleriyle hayatımıza damga vuran, adaleti, vicdanı, temel insani değerleri dahi yerle bir eden, Cumhuriyet ve Atatürk ile sorununu bir türlü bitiremeyen sahte Osmanlıcılar. Biz ikisine de muhalefetiz tek yol memleket bizim için. Bizim tek derdimiz, tek sevinç kaynağımız da memleketimiz yani vatanımız. Memleket Partisi kalplere girecek, çünkü biz memleketin yürekli evlatlarıyız.

“KOCAELİ’DEKİ HAVA KENDİ KANSER HASTALARINI YARATMAYACAK”

Memleket Partisi Kocaeli’ye nasıl bakıyor? Kocaeli’ye özel çalışmaları mevcut mu?

Kocaeli çok çok değerli bir kentimiz, hak ettiği şekilde yönetilmeye, desteklenmeye, geliştirilmeye acilen ihtiyacı var. Onu tüm dünyanın “bilinir” gözde bir teknokenti, fuar ve kongre kenti, bir kültür şehri yapmak üzere çalışmalara hız vereceğiz. Sanayileşmeyi koruyarak onun yan etkilerinden insanımızı uzaklaştıracağız. Kocaeli’deki hava kendi kanser hastalarını yaratmayacak.

“KOCAELİ’DE YAPILACAK ÇOK İŞİMİZ VAR”

Sahte bir Osmanlıcılık sevdası güdülürken ona tezat halde unutulmaya ve üretimi durmaya yüz tutan dünyaca ünlü tarihi Osmanlı sanatı Hereke halısını önemli bir kültürel değerimiz olarak yeniden tanıtacağız. Kocaeli’de yapılacak çok işimiz var, bununla ilgili sayısız çalışma yaptık şimdiden. Kocaeli’yi yeniden üretecek, son derece güçlendirecek plan ve programlarımız var. Kocaelispor’un başarısını daimi kılmak üzere Türk sporuna muazzam bir katkı verebilecek şehrimizi bir “yetenek merkezi” haline getireceğiz.