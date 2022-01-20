Dahiliye Uzmanı Metin Öztürk yeni muayenehanesinde göreve başladı

Kocaeli’de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen, uzun yıllar boyunca Kocaeli Devlet Hastanesinde dahiliye uzmanı olarak görev yapan ve emekli olduktan sonra da Cankat Tıp Merkezi ile Özel Cihan Hastanesi kurucularından olan Dahiliye Uzmanı Dr. Metin Öztürk, İzmit Yenişehir Mahallesi Dönmez Sokak adresinde bulunan Şevket Arpacı İş Merkezi 1. kattaki muayenehanesinde görevine devam ediyor. Burada Nöroloji Uzmanı olan kızı Dr. Nuran Burcu Arkalı ile birlikte çalışmaya devam eden ve Öztürk, “Emeklilik hayatına geçiş yapmak istesem de çalışmadan duramadım. Sonuçta yılların getirdiği bir alışkanlık ve insanlığa faydalı olmaya devam etmek istiyorum” dedi.

Kızı ile birlikte

Kurucularından olduğu Özel Cihan Hastanesinin 2021 yılının Ekim ayında satılmanın ardından emekliye ayrılan Dahiliye Uzmanı Metin Öztürk, İzmit Yenişehir Mahallesindeki muayenehanesinde hasta kabulüne başladı. Ocak ayının başından itibaren Nöroloji Uzmanı olan kızı Dr. Nuran Burcu Arkalı ve Psikiyatrist Dr. Hatice İmer Aras ile birlikte çalışan Öztürk, “Bu bina esasında kızımın muayenehanesi idi. İçini yaptırdık, 3 yada 4 doktorun rahatlıkla idare edebileceği bir yer. Artık diyabet (şeker) hastalığı, mide hastalıkları ve yüksek tansiyon (hipertansiyon) hastalarımıza burada hizmet veriyoruz” dedi.

Kocaeli’de uzun yıllardır sağlık sektöründe hizmet veriyorsunuz. Birçok başarılı operasyona imza attınız. Kendinizden ve mesleğinizden bahseder misiniz?

Erzurum Atatürk Üniversitesi 1979 mezunuyum. Aynı üniversitede ihtisasımı yaptım. 1983 yılında uzman oldum. Sonra askerlik görevi, ondan sonra da mecburi hizmet ve ardından 1989'da Kocaeli'ye geldim. Kocaeli Devlet Hastanesi'nde göreve başladım. Çorum Osmancık Devlet Hastanesi'nde ilk görev yerim. Orada zorunlu 2 yıl görev yaptım, toplam 5 yıl çalıştım. 2008 yılına kadar aralıksız olarak Kocaeli Devlet Hastanesinde çalıştım. 2008 yılında emekli olunca 7, 8 kişi bir araya gelerek Cankat Tıp Merkezi’ni kurduk. 2013’e kadar orada görev yaptım. Sonra Cihan Hastanesi daha önce yapılmış fakat bir türlü hastane olarak açılamamış bir hastane idi. O sıralar çıkan bir kanunla beraber istenilen şartları yerine getirerek hastanenin devrini aldık ve Cihan Hastanesi’ni büyüttük ve 2013’ün Mayıs ayında hizmete açtık. 2021 Ekim ayına kadar biz yönettik. 2021 yılına kadar yönetim kurulu başkanı bendim. Cihan Hastanesi çok ortaklı bir yerdi. Arkadaşlar hastanenin devredilmesini uygun gördü ve sonra hastaneyi devrettik.

Özel Cihan Hastanesi’nden ayrıldıktan sonra emeklilik hayatına geçiş yapacağınız ve artık çalışmayacağınız söyleniyordu.

Ben artık o yoğun tempoda çalışmayı düşünmedim, emeklilik hayatını yaşamak istiyordum ama bir süre sonra baktım ki zaman geçmiyor, ben de muayenehane açayım ve insanlığa hizmet etmeye devam edeyim diye düşündüm. Yaklaşık 1 yıl önce kızım Nöroloji Uzmanı Nuran Burcu Arkalı, muayenehanesini burada açmıştı. Daha sonra yanına bir psikiyatri uzmanı bir arkadaş geldi. Burası da boştu ve buraya da ben geldim.

Yeni muayenehanenizde hastalarınız için neler yapıyorsunuz?

Burada hastalarımız için ultrasonumuz var, endoskopi cihazımız var. Özellikle mide hastaları için çok elzem olan bir şey. EKG çekebiliyoruz. Kan tahlili gerekiyorsa hemşire hanım burada kanını alıyor ve anlaştığımız laboratuvar gelip örnekleri alıyor ve aynı gün bize sonucu internet üzerinden ulaştırıyor. Hastaya iletiyoruz ve sonuca göre tedavisini planlıyoruz. Bazen üç hekimin birlikte olmamızın da avantajları oluyor. İç hastalıkları olarak geliyor ama sorunu benimle ilgili değilse nöroloji ya da psikoloji uzmanımıza yönlendiriyoruz. Burada dahili acil müdahale da yapabiliyoruz. Nefes darlığı ile geldiyse hemen hava verebiliyoruz. Ya da sancılı hasta geldiyse serum takarak sancısını dindirip daha ileri bir kliniğe yönlendirebiliyoruz. Pazar günü hariç her gün açığız. Cumartesi günü öğlene kadar, hafta içi ise sabah 09:00 ile akşam 17: 00 saatleri arasında görevimizin başındayız. Burada baba kız beraber çalışıyoruz. Bu da ayrı bir mutluluk tabi ki.

Günümüzdeki sağlık sektörünü geçmişe oranla nasıl görüyorsunuz?

Sağlık hizmeti geçmişe oranla çok büyük ilerleme kat edildi ama sektör gittikçe özele kaymaya başladı. Bu nedenle vatandaşlar biraz sıkıntı çekiyorlar. Devlet imkanları arttıkça, doktoru, sağlık personeli gibi sayıları artıkça bu sorunlar giderilecektir. Eskiden yeşil kart uygulaması vardı. Vatandaş devletin hastanesine geliyordu. Bir kuruş masraf etmeden tedavisini olup evine gidiyordu. Ama şimdi öyle değil. SGK varsa ondan yararlanıyor ama özele gittiği zaman bir hayli para ödemek zorunda kalıyor ve maddi yönden yıpranıyor.

Teknoloji ile birlikte imkanlar da arttı

Teknik imkanlar eskiye göre çok çok arttı. 40 yıl önce üniversitede bile ultrason ve tomografi yoktu. Bunların hepsi sonradan teknolojinin ilerlemesi ile birlikte devreye girdi. Ben Kocaeli Devlet Hastanesinde ilk göreve başladığım sene hastanede ultrason yoktu. Endoskopi yoktu. Sonradan gelişti ve imkanlar arttı. Pandemi ile birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bazı sorunlar oldu. Şuanda da malum 4.dalga pik yaptı. İyi bir tarafı ise nüfusun hemen hemen yarısı aşılandığı için hafif seyrediyor. Bir de mutasyona uğrayan virüs hastalık yapma etkisini yitirmiş oluyor ve vakalar daha hafif geçiyor. Ölüm vakaları azalıyor, yoğun bakıma giren hasta sayıları azalıyor. Bu süreçte aşının çok büyük önemi var.

Kocaeli’deki hasta potansiyeli nasıl? İnsanlar en çok hangi şikayetlerle hastaneye gidiyor ve bunun sebepleri nelerdir?

Kocaeli’de özellikle solunum sistemi hastalıkları, alerjik hastalıkları, rinofaranjit, sinüzit, üst solunum yolu hastalıkları gereğinden çok fazladır. Çünkü burada gereğinden fazla hava kirliliği var. Bundan dolayı mutlaka birinden birine alerji gelişiyor insanlarda. Özellikle sanayi bölgesi olduğu için malignite vakaları fazla. Ayrıca diğer karasal iklime göre nemli bir hava olduğu için romatizmal hastalıklar fazla görülüyor. Türkiye’nin diğer illerine oranla Kocaeli’de en çok üst solunum yolu hastalıkları, alerjik hastalıklar, astım gibi rahatsızlıklar İzmit ve bölgede oldukça fazla. Bunun da sebebi sanayinin yarattığı hava kirliğidir.