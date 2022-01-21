Ölmeyen meslek berberlik de can çekişiyor

İlimizde bilinen, işinin ehli berberlerden biri olan Karizma Erkek Kuaförü’nün 44 yaşındaki işletmecisi Ayhan İlhan, yaklaşık 32 yıldır berberlik yapıyor. İlkokulu bitirdikten sonra belli bir süre de ortaokula giden İlhan, babası tarafından “Eti senin, kemiği benim” mantığıyla bir berberin yanına çırak olarak gönderildi. 10 yıl boyunca birkaç berber ustasının yanında çalıştıktan sonra berber salonu açan İlhan, kendi işinin patronu oldu. 21-22 yıldır da kendi teknesinin başında olan esnaf Ayhan İlhan, mesleğin sıkıntılarını gazetemize anlattı.



“İKİ SAÇ, BİR SAKALLA ÇEYREK ALTIN ALINIRDI”

Karizma Erkek Kuaförü İşletmecisi Ayhan İlhan, “Bundan 21 yıl önceyi örnek göstermek gerekirse o dönem bir saç tıraşı yaparak bir büyük boy tüp alabiliyor, üzeriyle de karnımızı doyurabiliyorduk. Hatta 2 saç, 1 sakal tıraşı tam bir çeyrek altın fiyatına denk geliyordu. Şimdi ise 3-4 gün harıl harıl çalışsanız çeyrek altını ancak alıyorsunuz. Ve günde en az 11 saat çalışıyoruz” dedi.



“ALETLERE YÜZDE 300 ZAM GELDİ”

İlhan, “Bugüne baktığımızda bir yetişkin saç tıraşı 60 TL, öğlen yemek bile yiyemiyoruz. Birikim yapacak kadar değil de günü kurtaracak kadar para kazanabiliyoruz. Kullandığımız ürün ve alet edevata yüzde 300 zam geldi. Elektrik, doğalgaz, kira, yol yemek derken elde pek bir şey kalmıyor. Bugün rahat geçinebilmemiz için saç tıraşı en az 150 TL olmalı” ifadelerini kullandı.





“BÜTÜN GÜN OTURUP KENDİ SAÇIMIZI TARARIZ”

20 yıl öncesinin refahını yaşayabilmek için saç tıraşının 200-250 TL olması gerektiğini ancak bunun olmasına imkan olmadığını ifade eden İlhan, “Kaldı ki oldu diyelim. Allah aşkına kim tıraşa gelir? Oturur müşteri gelsin diye bekleriz, akşama kadar kendi saçımızı tarar dururuz. O günlerin, o bereketli günlerin gelmeyeceğini biliyorum” diye konuştu.



“ARTIK ÇIRAK OLAYI BİTTİ”

Artık çırak olayının bittiğini söyleyen İlhan, “Sadece bizde değil, el emeği olan her sektörde bitti. Herkes çocuğunu okutmak istiyor. Oğlum doktor, mühendis olsun istiyor. Belli bir yaşın üzerindeki çocuklar da istese de meslek öğrenemiyor. İleride sistem Avrupa’daki gibi işleyecek. 6 hafta kurs gören berber olacak. Salon açıp düz mantıkla tıraş yapacak” diye konuştu.



“10-15 SENE SONRA BERBER BULUNAMAYACAK”

İlhan devamında, “Bu mesleğin en önemli inceliği, yani kişiye göre saç kesimi kalmayacak. Bir müşterinin saçı; yaşı, işi, sosyal çevresine göre kesilir. Bunu yeni nesil asla öğrenemeyecek. Ölmeyen meslek denilen berberlik de can çekişir hale geldi. 2-3 yıldır kapımızı tek bir çırak çalmadı. Ne yetiştirecek çırak bulabiliyoruz ne de kazancımızla birikim yapabiliyoruz. 10-15 sene sonra tıraş yapacak berber de bulunamayacak” dedi.



“MUTSUZ İNSAN BERBERE GİTMEZ”

İşletmeci İlhan, şu an tıraş tarifesinin oldukça düşük olduğunu söyleyerek, “İnsanlara 50-60 TL tıraş parası koymuyor, insanlarımız mutsuz. Çoğu arkadaşımızın psikolojisi normal değil. Herkesin başında kendince sorunlar var. Kafasının içinde 40 tilki dolanıyor. Vatandaşın aklına tıraş olmak gelmiyor bile. Önceden 20 günde bir tıraş olanlar şimdi 1,5 ayda bir geliyor. O da ‘Saçın çok uzamış, berberinle mi küstün?’ ikazından sonra geliyor. Kısacası saç kestirmek de bir refah işi” dedi.





KOCAELİ BERBERLER ODASI’NIN 6 EYLÜL 2021 TARİHİNDE AÇIKLADIĞI FİYATLAR

LÜKS 1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF

Saç Kesimi: 50 TL 35 TL 30 TL 25 TL

Sakal Kesimi: 30 TL 25 TL 20 TL 20 TL

Sakal Düzeltme ve Şekil Verme: 35 TL 30 TL 25 TL 25 TL

Çocuk Saç Kesimi Makineyle: 40 TL 30 TL 25 TL 20 TL

Çocuk Saç Kesimi Modeli: 45 TL 35 TL 30 TL 25 TL

Saç Yıkama: 25 TL 20 TL 20 TL 20 TL

Saça Fön ve Şekil Verme: 25 TL 20 TL 20 TL 20 TL

Damat Tıraşı: 300 TL 300 TL 300 TL 300 TL

Saç Boyama: 120 TL 120 TL 120 TL 120 TL

Bıyık Boyama: 25 TL 25 TL 25 TL 25 TL

Ağda: 30 TL 25 TL 20 TL 20 TL

Friksiyon (Tonik): 30 TL 20 TL 15 TL 15 TL

Saç Bakımı: 40 TL 30 TL 25 TL 25 TL

Cilt Bakımı (Maske): 50 TL 40 TL 30 TL 30 TL