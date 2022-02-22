2021 yılında 11 milyon TL ciro ile 6’ncı sıradayız

Gazetemiz tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen DORUKTAKİLER’in 2021 töreninde “Yılın Eğitimcisi” kategorisine Derince Çınarlı Meslek Lisesi Okul Müdürü Selman Utkan seçildi. 2 yıl önce Derince Çınarlı Meslek Lisesi’ne atanan Selman Utkan, pandemi döneminin olumsuz şartlarını avantaja çevirmek için 2020 yılında okulda döner sermaye işletmesi kurdu. İlk olarak maske üretip ücretsiz dağıtan okul daha sonra temizlik ürünleri ve dezenfektan üretimine geçti. 2021 yılı cirosu ise 11 Milyona ulaştı. Elektrik bölümünde elektrik deney setleri üretimi yapıp diğer meslek liselerine satan okul, aynı zamanda turnike sistemleri de üretiyor. PCR test cihazı AR-GE çalışmalarını da bitiren okul, bu yıl kendi markasıyla PCR test cihazlarını piyasaya sunuyor. Bu başarılarıyla akredite olan okul, 7 yıl boyunca Avrupa ülkelerine staj için öğrenci gönderebiliyor. Döner sermaye işletmesinde görevli öğrenciler ise hem okuyor hem de maaş alıyor. Bir öğrencinin maaşı 3 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

“İMKANLARI İYİLEŞTİRME ÇABASI İÇİNDE OLAN BİR EĞİTİMCİYİM”

Serhat Güneş: Selman Hocam öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Selman Utkan kendini nasıl tanımlıyor?

Aslında kendimi bu şekilde tanımlamak bana pek doğru gelmiyor bu soruya en güzel cevabı yöneticilik yaptığım kurumların çalışanları verebilir. Yine de kendi açımdan sorunuzu cevaplandıracak olursam, öğrenciler ve kurum personelimizin çekinmeden yanıma gelmelerini teşvik eden onların her problemine çözüm bulmaya çalışan bir eğitimciyim. Okulumuzu personelinin ve öğrencilerimizin yeniliklere, doğru ve çabuk ulaşabilmeleri için sürekli olarak okulumuzun imkanları geliştirme, atölye sınıf ve sosyal ortamlarını iyileştirme çabası içinde olan bir eğitimciyim.

“KENDİ KREDİ KARTIMLA ÖDEME YAPTIĞIM BİLE OLDU”

S. G.: Pandemi döneminde, dünyada maske ve dezenfektan krizinin yaşandığı bir süreçte tonlarca dezenfektan ve hijyen malzemesi ürettiniz. Fikir aşaması nasıl oldu?

Pandemi döneminden bir ay önce okulumuzda elektrik led dönüşüm ve aydınlatma sistemleri için döner sermaye bölümü açtık. Pandemi ile birlikte, üzerine düşen sorumluluğu bilen bir eğitim kurumu olarak, ülkemizin ihtiyaçlarını bir nebze olarak karşılayabilmek, o dönemde eksikliği duyulan tüm ürünleri üretmek, düşüncesi bizlerde oluştu. Hızlı bir dönüşümle Kimya üretim atölyesini okuldaki arkadaşlarımızla birlikte kurduk, hatta şunu söyleyebilirim ki okulumuzun maddi kaynakları olmadığı zamanlar kendi kredi kartımla ödeme yaptığım bile olmuştur.

YARIM MİLYONDAN FAZLA MASKE

Mart 2020’den bugüne kadar okulumuz 725 bin adet maske, 183 ton dezenfektan, 65 ton kolonya üreterek, pandemi sürecinde eksikliği duyulan ürünleri halkımızın ve okullarımızın kullanımına sunmuştur. Yine buradan sizlerin aracılığıyla, kimsenin sokağa bile çıkmak istemediği dönemde üretim atölyelerinde gece gündüz çalışan öğretmen, öğrenci ve personelimize teşekkür ediyorum. Yine o dönemde bizleri bu işleri yapabileceğimize inandıran, her türlü imkanıyla yanımızda olan Milli Eğitim Müdürümüz, şimdi ise Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürümüz Fehmi Rasim Çelik’ e çok teşekkür ediyorum.

“HERKES GÖNÜLLÜ VE İSTEKLİ OLARAK DESTEK VERDİ”

S.G.: İnsanların ciddi şekilde korktuğu bir dönem vardı. Üretim aşamasında çalışacak öğrenciler ve eğitimcileri ikna etmek zor olmadı mı?

Bir önceki sorunuzda da söylediğim gibi, okul personelimiz ve öğrencilerimizi ikna anlamında hiçbir çabam olmadı, bugüne kadar yaptığımız her işte hepsi gönüllü ve istekli olarak destek verdi. Öğretmenlerimiz kendi istekleri ile fedakarca çalıştı, ben sadece bu süreçte onların yanında olup onlara destek verdim.

“HEDEF İLK ÜÇ OKULA GİRMEK”

S.G.: Pandemi hayatımıza gireli 2 yıldan uzun bir süre oldu. Döner sermayeden ne kadar gelir elde ettiniz? 2022 yılı hedefiniz ne kadar? Gelirin dağılımı ne şekilde oluyor?

Döner Sermaye kapsamında 2020 yılında 3 milyon 200 bin TL, 2021 yılında 11 Milyon 300 bin TL ciro elde ettik. 2022 yılı için ise ciromuzu artırarak döner sermaye üretimi yapan okullar arasında ilk üçe girmeyi hedefliyoruz. Döner sermayeden elde edilen kar, vergi oranları düşüldükten sonra üretimde görev alıp çalışan Öğrenciler ve öğretmenlere yönetmelikle belirlenen oranlarda dağıtılmaktadır. Öğrencilerimizin döner sermayeden aldığı pay üretimin çok olduğu aylarda asgari ücret miktarını da bulabiliyor.

“ÜRETEN VE GELİŞTİREN BİR KURUM”

S.G.: Öğrenciler çalışırken aynı zamanda tecrübe ediniyor? Mezuniyet sonrası iş bulma olanakları nasıl? Çalışırken iş teklifi alan öğrencileriniz var mı?

Bu soruyu sormanıza çok memnun oldum, çünkü bu konuda anlatmak istediğim birçok konu var. Öncelikle Kurumumuzda Döner Sermaye kapsamın da geliştirdiğimiz ürünleri öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte üretmekte, diğer kurumlara satışını yapmaktayız. 2021 yılında 11 Milyon TL ciro ile Türkiye’de 6’ncı sırayı alan bir kurumuz. Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanında mesleki eğitimde kullanılan Elektrik Elektronik deney setleri, iç ve dış mekan led aydınlatma sistemleri, turnike sistemlerinin tasarımını üretimini ve montajını, ıslak mendil, medikal maskelerin üretimini gerçekleştirmektedir. Kimya Teknolojisi alanımız dezenfektan, kolonya, temizlik ve hijyen malzemeleri üretmektedir. Okulumuz ayrıca üreten ve geliştiren bir kurum olabilmek için faydalı model geliştirme, patent ve marka tescili konularında çalışmalarına devam etmektedir.

ROMANYA’DAN İŞ TEKLİFİ

Okulumuzun şu an için 3 marka tescili, 1 faydalı model tescili bulunmakta, ayrıca 2 adet patent başvurusunun inceleme süreci devam etmektedir. Saydığım tüm bu icraatlar öğrencilerimizi mezun olduklarında üretim aşamalarını tanıyan, alanıyla ilgili ürün ve hizmet üreten piyasa koşullarına hazır olarak yetişmelerini sağlamaktadır. Kısaca öğrencilerimiz daha mezun olmadan işgücü piyasasına hazır, yerel sektörün ihtiyaç duyduğu, mesleki anlamda donanımlı bireyler olarak yetişmektedirler. Bu özellikleri de onların iş bulma imkanını kolaylaştıracaktır. Ayrıca okulumuz 2020 yılında Erasmus projelerinde mesleki alanda akredite olan bir kurumdur. Öğrencilerimiz Türkiye Ulusal Ajansı’nın fonlarıyla yurt dışına gitmekte, kısa ve uzun dönem staj hareketliliği gerçekleştirmiştir. Yine Erasmus projesi ile yurt dışına gönderdiğimiz ve orada beğenilen öğrencilerimizden biri Romanya’dan bir iş teklifi almış ve işe başlamıştır, dört öğrencimizin de işe alınma prosedürü başlamış ve süreç devam etmektedir.

“52 ÖĞRENCİ YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK”

S.G.: Okulda yeni gözde projeleriniz var mı? Üretim ne şekilde devam edecek?

Biz kurum olarak her yıl var olan başarılarımıza yenisini eklemek hedefindeyiz. Bu amaçla okulumuz bünyesinde ARGE ve dış ilişkiler birimi kurduk. Ürettiğimiz ürünler Erasmus projelerimiz, ürün geliştirme ve prototip üretme işlemleri, yerel sektörle ilişkiler ve protokoller orada yapılmaktadır. Bu yıl içinde planladığımız birçok hedef ve amacımız bulunmaktadır. Topraksız tarım sera otomasyonu, PCR test cihazı geliştirme ve yenilenebilir enerji alanında projelerimiz devam etmektedir. Yine okulumuz Erasmus kapsamında K1 ve K2 projeleri ve ortaklıkları gerçekleştirmektedir. 2022 yılı içinde İngilizce alanında hazırlık yapan 52 öğrencimizi yurt dışına göndereceğiz.