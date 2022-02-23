"Pandemi nedeniyle 2 ay eve gitmedim"

Gazetemiz tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen DORUKTAKİLER’in 2021 töreninde “Yılın Sağlıkçısı” kategorisine Kocaeli Devlet Hastanesi’nde görev yapan Doktor Nurcan Çubukçu seçildi. Covid ile mücadele eden SEKA Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Kurucu Hekimi Anestezi Doktoru Nurcan Çubukçu, pandemi başlangıcından itibaren, hafta içi, hafta sonu demeden yoğun bakımda hasta takip ve tedavisine devam etti. Pandemide 5 yaşındaki çocuğuna bulaştırma endişesi ile 2 ay eve gitmeyen Çubukçu, pandemi döneminde en aktif çalışan yoğun bakım sorumlu hekimlerinden biri oldu.

SEKA YOĞUN BAKIM KURUCU HEKİMİ

Serhat GÜNEŞ: Nurcan Hanım sizi daha yakından tanımak istiyoruz. Kısaca kendinizden bahseder misiniz?

1975 Kırşehir doğumluyum. Ankara Gazi Üniversitesi’nden 2001 yılında mezun oldum. Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında Türkiye Yükse İhtisas Hastanesi’nden uzmanlığımı aldım. Kırklareli’nde mecburi hizmetimi tamamladıktan sonra Kocaeli’ne geldim. SEKA Devlet Hastanesi Yoğun Bakımı Kurucu hekimiyim. 2009 yılında yoğun bakım ünitesi kurduk. 2 yıl orada keyifle çalıştım. Kocaeli Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi olarak çalıştım. Organ nakli koordinatörlüğü yaptım. 10 yıldır da organ nakli koordinatörlüğü yapıyorum. Her yıl organ nakli haftasında sunumlar yapıyorum. Halkımıza organ naklinin önemini anlatıyoruz. 2 yıldır da pandemi yoğun bakımında aktif olarak çalışıyorum.

“DOKTORLUK HEDEFİM YOKTU”

S.G.: Doktor olmaya nasıl karar verdiniz?

Doktorluk hedefim yoktu. Tamamen eğitim sisteminin yönlendirmesi ile oldu. Anadolu Lisesi mezunuyum. Fen biliminde çok iyiydim. Öğrenci olduğum döneminde fen bilimleri arasında tıp ve eczacılık popüler mesleklerdi.

“GİDİP PENCEREDEN ÇOCUĞUMU GÖRDÜM”

S.G.: Covid döneminde ilk cephede siz sağlıkçılar oldunuz. Biz hep Covid pandemisini hastalar açısından konuşuyoruz, peki doktorların görüşüyle ve hayatıyla baktığımızda nasıl bir manzara çıkıyor ortaya?

Pandeminin ilk döneminde nasıl savaşacağımızı bilmiyorduk. İlk birkaç ay büyük korkularla geçti. İlk zamanlar malzeme sıkıntısı da yaşadık. Pandeminin başlarında eve gidemiyorduk. Ben 2 ay eve gitmedim. Müdahale ettiğimiz hastaların Covid olup olmadığını bile bilmediğimiz bir dönem vardı. Hasta olup olmadığını bilmeden müdahale ettik. 5 yaşında bir kızım var. Eve hastalık taşıma endişesi 2 ay arkadaşımın yazlık evinde kaldım. Gidip pencereden çocuğu çocuğumu görüyordum. Sık sık nöbet tutmaya çalıştık. Hepsi de pandemi yoğun bakımda oldu.

“ENTÜBE HASTALARININ BAŞARI ORANI ÇOK DÜŞÜK”

Fiziksel ve ruhsal olarak çok yıprandık. Daha önce yoğun bakım sorumlusuydum. Şu anda dönüşümlü olarak bakıyoruz. Ekipçe çalışıyoruz. Anestezi uzmanları 11 hekim ve 2 göğüs cerrahı toplam 13 doktor pandemi yoğun bakımında çalıştık. İlk başlarda çok tedavi yöntemi denedik. Yayınları makaleleri takip ettik. Avrupa ne yapıyor güncel yayınları takip etmeye çalıştık. Hastalara immün kök hücre savunma sistemin baskılayan sağlık bakanlığının onay verdiği ilaçları kullandık. Çoğunlukla da bu tedavilerde entübe olan hastalarda başarılı olamadık. Entübe hastaların başarı oranı yine de düşük.

“BIRAKMAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİM”

S.G.: Salgında anne olmak, doktor olmak, eş olmanın zorlukları nelerdir özetler misiniz?

Çocuğunu görememek psikolojik olarak çok yoruyordu. Belirsiz bir hastalık var ve sen en yakınından uzaksın. Ben çocuğumla sarılıp onunla uyuyan bir insandım. Bu dönemde hiç bırakmayı düşünmedim. Ücretsiz izin alan başka hastanelerden tanıdıklarım oldu. Buradaki ekip arkadaşlarımız ile birlikte hep çalıştık.

“BEN ÖLÜRSEM ÇOCUĞUMA KİM BAKACAK?”

S.G.: Mesleğinizi yaparken en çok ne sizi yorar ve mutlu eder?

En çok bu hastalığa yakalanıp sevdiklerimi bulaştırma korkusu beni sardı. Hala bu endişe devam ediyor. Eşime çocuğuma evdeki yaşlı anne babamıza bulaştırma korkusu çok yordu. En çok da aşı mutlu etti. Aşı olmayanlar da en çok sinir edenler. Aşı karşıtlarına çok kızıyorum. Aşı Türkiye’ye gelmeden önce hepimize üst düzey anksiyete vardı. Ölüm korkusu da sarmıştı. Çok fazla doktor hemşire sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Entübasyonun sınırından dönen cerrah arkadaşlarımız oldu. Hemşire arkadaşlarımızdan bu hastalığa çok kez yakalananlar oldu. O dönemde en çok korkutan şey ben ölürsem çocuğuma kim bakacak sorusu oldu.

“SON HAFTALARDA YOĞUNBAKIMA GELEN HASTA SAYISI ARTTI”

S.G.: Aşı bulunması sonrasındaki süreç yoğun bakım alanlarına nasıl yansıdı?

Pandeminin ilk başlarında ilaçlı ve kronik hastalığı olan hastalar çoktu. Arada genç hastalar oldu. 30’lu 40’lı yaşlarda hastalar oldu. 2021 Şubat ayında Sinovac aşısı geldi. Sinovac aşısından sonraki süreçte yoğun bakımdaki hasta sayımız gözle görülür şekilde azaldı. Hepimiz aşılarımızı olduk. Antikorlarımız yüksek de çıktı. Bu süreçte sonra bir rahatlama başladı. Ta ki delta varyantı gelene kadar. Delta varyantından sonra yoğun bakıma geliş sayısı arttı. Eş zamanlı olarak Biontech aşısı geldi. Bu da bizi biraz rahatlattı. Bütün ekip olarak aşımızı olduk. Şimdi Omicron’la uğraşıyoruz. Omicron biraz daha ayakta atlatılır gibi görünse de son haftalarda yoğun bakıma gelen hasta sayısı arttı.

“KISA BİR SÜRE ALKIŞLANDIK SONRA UNUTULDUK”

İkinci pandemi yoğun bakım ünitesini açmak zorunda kaldık. Hiç pembe bir tablo yok. Son zamanlarda gelen hastalarından da gözlemlendiği üzere tam doz aşısı olan hastaların olmaması ümit verici. Özellikle yaşlı ve kronik hastalığı olanlarda Omicron öldürücü olabiliyor aşısızlarda. Pandemide ne kadar yalnız olduğumuzu hissettik. Kısa bir süre alkışlandık balkonlarda. Sonra unutulduk gibi. Sağlıkta şiddet bizi çok üzüyor. Bu cephede en önde savaşıp yeterince takdir görmemek üzücü. Gazetenizde yer alıp takdir edilmek onure edici. Sağlıkta şiddete caydırıcı cezalar verilmeli.