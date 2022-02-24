"Başarı için işinizden emin olun ve kendinize güvenin"

Gazetemiz tarafından geleneksel olarak düzenlenen DORUKTAKİLER 2021’de Yılın Girişimcisi” olarak Doğusel Şirket Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel seçildi. Doğusel, yüzde yüz yerli imkanlar ile ürettikleri Türkiye’nin su altı dronunu anlattı. 2018 yılında KOSGEB destekli denizaltı dronu projesini 2021 yılına kadar taşıyan Doğusel ve genç ekibi ürettikleri ürünün satışına başladı. Yazılımı yüzde yüz yerli olan ve mekanik özellikleriyle de dünyada eşi bulunmayan bu dronlar su altından görüntü ve numune alabiliyor. Çeşitli su altı operasyonlarında da kullanılabilen su altı dronu Doğusel’e yılın girişimcisi ödülünü kazandırdı.

HUKUK FAKÜLTESİNDEN ŞEREF ÖĞRENCİSİ MEZUNU

Serhat Güneş: Bize kendinizden bahsedebilir misiniz?

1981 yılında Kocaeli’ de dünyaya geldim. Annem Kıbrıs, babam ise Kırım Tatar göçmeni. Temellerinde gemi işletmeciliği ve gemi inşa faaliyetleri yer alan, ekmeğini denizcilik kökenli bir aileden geliyorum. Yarımca Lisesi’ndeki eğitimimin ardından 2003 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden şeref öğrencisi olarak mezun oldum. İskenderun Teknik Üniversitesi’nde Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Yüksek Lisansını tamamladım. Doğusel Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Doğusel Hukuk Bürosu kurucu ortaklığının yanı sıra İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de sürdürmekteyim. Geçmişte Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak hizmet verdim. Evli ve iki çocuk sahibiyim.

“YORGUNLUK BAŞARI İÇİN ÇOK KÜÇÜK BİR BEDEL”

S.G.: Aynı zamanda bir avukat, aynı zamanda bir iş adamı olmak yorucu oluyor mu?

Her görev beraberinde bazı sorumluluklar almayı ve tabi ki birtakım fedakarlıklar göstermeyi gerektiriyor. Bir avukat, iş insanı, STK yöneticisi ve kamu yararına sorumluluklar üstlenmiş biri olarak doğru zaman yönetimi ve olaylara farklı açılardan bakabilme yeteneğiyle bu durumu en iyi şekilde yönetmeye gayret gösteriyorum. Gücünü üretmekten alan biri olarak, resmin genelinde baktığımızda fiziksel ya da zihinsel yorgunlukların başarı için çok küçük bedeller olduğunu düşünüyorum.

“YERLİ VE MİLLİ BİR ATILIM”

S.G.: Gelelim su altı dronuna. Bu proje nasıl doğdu ve nasıl gelişti süreci bize anlatabilir misiniz?

Doğusel Şirketler Topluluğu bünyesindeki 5 farklı şirket ile sürekli gelişim ve büyümeyi hedefleyen bir iç dinamiğe sahip. Denizcilik sektörünün farklı alanlarında hizmet veren bir grup olarak deniz teknolojileri atılımımız bizleri oldukça heyecanlandıran bir girişim oldu. Tamamı alanlarında büyük gelecek vadeden pırlanta gibi gençlerimizle çıktığımız bu yolda devlet destekli bir Ar-Ge firması haline geldik. Genç arkadaşlarımızın hayallerini doğru iş modeli yönetimi ve doğru finansman ile bir adım daha öteye taşıdık. İnsansız sualtı teknolojileri alanında yerli ve milli bir atılım yaparak sualtından görüntü ve numune almayı sağlayan ve gerektiğinde sahip olduğu donanımlar ile çeşitli operasyonlara destek olabilen bir cihaz geliştirdik. Uluslararası iş ortaklarımızla yaptığımız toplantılarda ise büyük beğeni ve takdir kazarak çeşitli ortaklık temsilcilik teklifleri aldık. Bunlar bizi oldukça gururlandırarak üretmeye ve geliştirmeye yönelik olan şevkimizi daha da arttırdı.

“HER ALANA HİZMET EDEN BİR SU ALTI DRONU”

S.G.: 2021 yılında tamamlanan su altı dronu projesinin, 2022 yılı hedeflerini anlatabilir misiniz?

2021 yılında AR-GE sürecini tamamlayan sualtı dronu projemiz, ilerleyen süreçte sualtı pazarında yer edinecektir. 2022 yılında satış ve Ar-Ge anlamında çalışmalar yürütülerek bu alanda daha da gelişim sağlanması hedeflenmekte. Geliştirilen sualtı dronuna ek olarak, farklı amaçlara hizmet edebilen sualtı dronları ve sensör sistemleri üzerine de Ar-Ge çalışmalarının tamamlanması 2022 yılının görünür hedeflerinden. Sualtı dronu, bu alandaki ihtiyaçları karşılamak ve ülkemizdeki yerli sualtı dronu eksikliğini gidermek amacıyla geliştirilmeye başlanmış olup Ar-Ge süreci 2 yılda tamamlanmıştır. Ortaya konan ürün ekibin tüm isteklerini karşılayan ve benzer ürünlerden farklı olarak her amaca hizmet edebilen bir su altı dronu olarak karşımıza çıkmaktadır.

“DERS ÇIKARABİLEN TARAF OLMALI”

S.G.: Son olarak, gençlere ve girişimcilere tavsiyeleriniz neler olacaktır?

Öncelikle hayal etmek gerekli. Ardından bu hayali gerçeğe dönüştürmek adına doğru planlama ve programlama gerekli. Atacağı adımlarda kendine güvenli ve daima gelişebilecek çeşitli durumlara karşı yedek planları olmalı. Aynı zamanda kişi bir başarısızlık karşısında yenilen değil ders çıkarabilen taraf olmalı. Yaptığı işin doğruluğundan emin olan ve kendine güvenen kişi başarı için gerekli güç ve motivasyonu yine kendinde bulacaktır.