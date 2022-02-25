"2021 yılında 200 kişiye yeni istihdam yarattık"

Gazetemiz tarafından düzenlenen DORUKTAKİLER 2021’de “Yılın Yatırımı” ödülüne Çolakoğlu Metalurji layık görüldü. Çolakoğlu Metalurji Genel Müdür Uğur Dalbeler, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Dalbeler, “Çolakoğlu Metalurji olarak 2021 yılında tam kapasite ile çalıştık. Üretimimiz, geçen sene ulaştığımız seviyenin üzerinde gerçekleşti. 2020 yılı içerisinde otomotiv sanayinin kullanmakta olduğu dual fazlı çelikler üretilmiş, test edilmiş ve başarılı sonuçlar alınmıştır” dedi.

Sayın Dalbeler, bize Çolakoğlu’nun kısaca anlatabilir misiniz?

Çolakoğlu, demir çelik faaliyetine 1945 yılında kurucumuz Mehmet Rüştü Çolakoğlu’nun Karaköy’deki çelik ticarethanesi ile başladı. Çolakoğlu ilk haddehanesini 1960 yılında yine İstanbul’da Sütlüce’de devreye aldı. Kütük ihtiyacını karşılamak amacıyla 1968 yılında Dilovası’nda ilk çelikhane kuruldu. Özel Sektördeki öncü konumunu, 1985 yılında filmaşin ve çubuk üretimi gerçekleştirerek pekiştiren Çolakoğlu Metalurji, 1990 yılı itibari ile ikinci haddehanesini devreye almıştır. 2005 yılında başlattığımız çelikhane ve sıcak sac üretimine geçiş yatırımları ve 2010’da devreye aldığımız sac haddehanesi ile demir çelik sektörünün öncü firmalarından biri olduk. Sıcak rulo sac, tesislerimizde 1.1 mm. ile 25.4 mm. arasındaki kalınlıklarda ve 800 mm. ile 1650 mm. arasındaki genişliklerde soğuk şekillendirmeye uygun malzemelerden, petrol borusuna kadar çok geniş bir aralıkta üretim yapılabilmektedir.

OTOMOTİV VE JANT SEKTÖRÜ

Yarım asırlık tecrübesi ile Çolakoğlu Metalurji, 2010 yılına kadar sektörde uzun ürün olarak adlandırılan kütük, inşaat demiri, filmaşin ve nervürlü kangal üretimi yapmıştır. Yeni yatırımlarıyla ürün gamlarının bir kısmını uzun mamulden yassı mamule doğru kaydırarak; tüp & boru, otomotiv & jant, zirai aletler, makina ve konstrüksiyon gibi katma değeri daha yüksek ürünlere yönlenmiştir. Özellikle Otomotiv ve Jant sektöründe yapmış olduğu homologasyon çalışmalarıyla önemli bir yol kat etmektedir.

EN BEĞENİLEN ŞİRKETİZ

Demir çelik sektörünün öncü şirketlerinden biri olarak misyonumuz, firmamızı ve sektörü bir adım ileriye taşımaktır. Capital Dergisi’nin 20 yıldır gerçekleştirdiği “İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri” araştırmasında, 2018 yılından bu yana Demir Çelik Sektörü’nün en beğenilen şirketi seçiliyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu başarımızı devam ettirmeyi, seri üretimin verdiği avantajları kullanarak katma değeri yüksek ürünlere yönelerek, hem yerli imalat sektörünün ihtiyaçlarını yerli ürün ile karşılamak hem uluslararası piyasalardaki rekabet gücümüzü hem de karlılığımızı artırmayı hedeflemekteyiz.

Çolakoğlu bünyesinde kaç personel çalışıyor?

Çolakoğlu bünyesinde yaklaşık 2000 kişiye istihdam sağlıyoruz. Bunların önemli bir kısmı işletme içerisinde çalışan arkadaşlarımız. Geri kalanlar ise ofis işlerinde çalışıyorlar.

Hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz. 2021 ihracat rakamınız ve 2022 hedeflerinden bahseder misiniz?

1983 yılında başlayan ihracatımız bugün 100’den fazla ülkeye ulaşmış durumdadır. Bugün toplam üretimimizin 1/3’ünü ihraç etmekteyiz. İhracatımızda Avrupa ve Kuzey Amerika’nın payı daha fazla olmakla birlikte Uzak Doğu Asya, Afrika, Orta Doğu, Güney Amerika ve Kıta Avustralya da dahil olmak üzere dünyada pek çok farklı bölgeye ihracat yapmaktayız. Pandeminin küresel çelik pazarı üzerinde etkisinin azalması ile ülkemiz çelik ihracatının önceki yıllara göre artarak devam edeceğini öngörmekteyiz. İhracata olan inancımızın ve yetkin bir kadro ile ilişkilerimizi sağlam temellere oturtarak; rekabet, kalite ve hizmet konularında sürekli kendimizi geliştirmemizin yanında, dünyanın birçok yerinde açtığımız ofisler, ihracatta bizi başarılı kılan en önemli faktörlerdir.

Paslanmaz hurdadan paslanmaz çelik üretim ne zaman başladı, bu sistemi kısaca anlatır mısınız?

Çolakoğlu Metalurji olarak kurulduğumuz günden bu yana hep ilkleri gerçekleştirmeyi ilke edindik. İlk olarak Nisan 2019’da paslanmaz çelik haddelenmiştir. Paslanmaz sac üretiminde daha sonra Türkiye’de ilk 304 ve 304L kalite paslanmaz sıvı çelik dökümünü Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirdik. Devam eden bu üretimimiz, tek dökümde dünyada en büyük paslanmaz çelik döküm tonajı olma özelliğini de taşımaktadır.

2021 yılı yatırımları ve 2022 hedeflerinizi öğrenebilir miyiz?

Çolakoğlu Metalurji olarak 2021 yılında tam kapasite ile çalıştık. Üretimimiz, geçen sene ulaştığımız seviyenin üzerinde gerçekleşti. 2020 yılı içerisinde otomotiv sanayinin kullanmakta olduğu dual fazlı çelikler üretilmiş, test edilmiş ve başarılı sonuçlar alınmıştır. Ardından ilk kez Türkiye’de hammaddeden başlayarak sıvı çelik olarak paslanmaz sıcak sac üretilmiş, test edilmiş ve yine başarılı sonuçlar alınmıştır. İmalat sanayinde gözlenen artış ve gelecekteki potansiyeli göz önünde bulundurarak Çolakoğlu Metalurji mevcut üretimini yüzde 50 artıracak yeni bir yatırıma hali hazırda başlamıştır. Böylelikle sıcak haddelenmiş yassı çelikte artık üretim tüketimin üzerine çıkacaktır. Bunun akabinde ürünün çeşitliliğini ve katma değerini artıracak yatırımlar devam edecektir. Diğer yandan imalat sanayinin ihtiyaç duyduğu ve şu ana kadar üretilmeyen kalitelerin yurt içi tedariğini olası kılabilmek için çalışmalarımız tüm hızı ile devam etmektedir.

TÜM İHTİYAÇLARA CEVAP VERMEK

Çolakoğlu Metalurji olarak 2022 yılında da amacımız; öncelikle yurt içinde çelik kullanıcılarının kalite ve kantite anlamında tüm ihtiyaçlarına cevap vermek, ardından dünyanın bir çok pazarında tanınan ve aranan bir tedarikçisi olmaktır. Önümüzdeki dönemde hem büyümeye hem de bulunduğumuz segmentte değer zincirinde bulunan diğer halkalara yönelik yatırımlar gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

Son süreçte yeni istihdamlar yapıldı mı?

Hem demir çelik sektörünün hem de ülkemiz ekonomisinin gelişimi için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 2021 yılında 200 kişiye yakın yeni istihdam yarattık.

Çolakoğlu olarak yaptığınız sosyal sorumluluk projeleri nelerdir?

Hem demir çelik sektörünün ve hem ülkemiz ekonomisinin gelişimi için çalışmalarımızı sürdürürken, ürettiğimiz katma değeri, kalıcı bir etki sağlayacak projelerle, toplumun hizmetine sunmayı amaç edindik. Bu yaklaşım ile gerçekleştirdiği, okul, yurt ve eğitim projelerinden bazıları ise şunlardır:

Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi:

Mehmet Rüştü Çolakoğlu tarafından yaptırılan Gebze Kız Sanat Okulu, Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adı ile halen eğitime devam etmektedir. Okulda 962, açık lisede 61, anaokulunda 70 öğrenci ile toplam 1.093 öğrenci eğitim görmektedir.

Dilovası Mübeccel Çolakoğlu Ortaokulu:

Çolakoğlu Metalurji tarafından yaptırılan Mübeccel Çolakoğlu İlköğretim Okulu, İzmit'in Dilovası ilçesinde bulunmaktadır. Modern bir eğitim kurumu olan okul 600 öğrenciye eğitim vermektedir.

Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi:

Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2016-2017 eğitim yılında eğitim öğretime başlamıştır. Gebze'de yer alan okul, 20.000 metrekarelik yerleşkeye sahiptir ve 952 öğrenci kapasitesiyle, bölgenin en modern ve donanımlı teknik eğitim lisesi yatırımı olma özelliğini taşımaktadır.

İTÜ Mehmet Rüştü Çolakoğlu Erkek Öğrenci Yurdu:

Çolakoğlu Metalurji, İstanbul Teknik Üniversitesi Mehmet Rüştü Çolakoğlu Erkek Öğrenci Yurdu ile çok sayıda öğrencinin yurt ihtiyacına, modern bir altyapıyla donattığı bu bina ile destek vermektedir.

MATPUM - Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Araştırma Tasarım Planlama ve Uygulama Merkezi, Ankara: Ortadoğu Teknik Üniversitesi bünyesinde yer alan MATPUM (Mimarlık Araştırma, Tasarım, Planlama ve Uygulama Merkezi) fakülte bünyesinde var olan birikimin ve kültürün kurumsallaşmış bir yapı içinde diğer paydaşlar ve uygulama alanı ile paylaşılmasını ve bu paylaşımın eğitim ve araştırma ortamını geri beslemesini amaçlamaktadır.

Çolakoğlu Metalurji Metal ve Soğuk Şekillendirme Atölyesi / Elektrik Elektronik Atölyesi: Çolakoğlu Metalurji, MESS Mesleki Eğitim Bursu ile birlikte yürütülen "Türkiye için Mesleki Eğitime Tam Destek" (METAD) projesi kapsamında, 2018 yılında İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Soğuk Şekillendirme Atölyesi ve Elektrik Elektronik Atölyesini devreye almıştır.

Uğur Dalbeler’i kısaca tanıyabilir miyiz?

ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünden mezun oldum, 1986 yılında Çolakoğlu Metalurji bünyesinde görev almaya başladım. Satış, ticaret ve finans birimlerindeki müdürlük ve koordinatörlük görevlerimin ardından 2005 yılında genel müdür olarak atandım. O tarihten bu yana genel müdürlük görevimi sürdürmenin yanı sıra, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Yönetim Kurulu üyeliği, Türkiye Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Dünya Çelik Birliği İcra Komitesi üyeliği görevlerini de yürütmekteyim.