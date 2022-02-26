"Doktor olmadan hayat kurtarmak muhteşem bir duygu"

Gazetemiz tarafından geleneksel olarak düzenlenen DORUKTAKİLER 2021’de “Yılın Hayırseveri” olarak Buket Demirkol seçildi. 2018'de kök hücre bağışlamak için gönüllü olan ve aradan geçen süreden sonra nakil bekleyen bir bebeğin hayatını kurtaran Buket Demirkol, daha sonra başka bir bebeğe daha umut oldu. Böylece Demirkol, 2 bebeğe yeniden hayat verdi. Bir çocuk annesi Buket Hanım, “Artık benim 3 çocuğum var” diyor. Bu anlamlı hareketiyle topluma örnek olan Demirkol, “Yılın Hayırsever İnsanı” kategorisinde 2021 yılının DORUKTAKİLER’ine seçildi. Kök hücre donörü olduğu süreci gazetemize anlatan Buket Demirkol sürecin korkulacak bir yanı olmadığını ifade ederek insanları bağışı olmaya çağırdı.

“HAYATIN İÇİNDE AKTİF OLMAYI SEVİYORUM”

Serhat Güneş: Buket Hanım sizi tanıyabilir miyiz? Buket Demirkol kendini nasıl tanımlıyor?

Doğma büyüme İzmitliyim. Eşim ve 5 yaşındaki kızımla mutlu bir hayat yaşıyorum. Aynı zamanda İzmit Çınar Kadın Kooperatifi’nde organizasyon ve gıda üretimi bölümünün yönetiminde yer alıyorum. Ayrıca Kocaeli Anka takımında voleybol oynuyorum. Hayatın içinde aktif olmayı seven biriyim.

“NE KADAR ÖNEMLİ BİR ŞEY YAPTIĞIMI ANLADIM”

S.G.: İlk kök hücre bağışçısı olduğunuzda hangi duygular ile gönüllü oldunuz?

Kızıma yeni doğum yapmıştım. Sosyal medyada gezinirken bir anne bebeği için kök hücre çağrısında bulunuyordu. İzlerken o kadar üzüldüm ki ertesi gün kök hücre bağışı yapmak için kendimi Kızılay Kan Merkezi’nde buldum. Merkezdeki arkadaşlardan ayrıntıları dinleyince aslında ne kadar önemli bir şey yaptığımı daha iyi anladım.

“BİLGİ EKSİKLİĞİNDEN KARŞI ÇIKANLAR OLDU”

S.G.: Bağışçı olduğunuz süreçte ailenizden nasıl bir destek aldınız?

Ailem ilk duyduğunda karşı çıktı. Karşı çıkmalarının sebebi bilgi eksikliği olduğunu, sürecin onların bildiği gibi işlemediğini anlattığımda onlarda ikna olup benim yanımda yer aldılar. Özellikle eşime ve anneme bu konudaki desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim.

“BİLGİ EKSİKLİĞİ KORKU GETİRİYOR”

S.G.: Nakil deyince insanların aklına büyük operasyonlar geliyor. Nakil sürecinde neler hissettiniz? Canınız yandı mı? Vatandaşlara örnek olmak adına bir de sizden dinlesek?

Kök hücre verdiğini duyan herkesi ilk söylediği çok zor bir işlem. Omurilikten o sıvıyı nasıl almalarına izin verdin? Canın çok yanmıştır oldu. Bilgi eksikliğinin vermiş olduğu korkular bunlar. Ama süreç böyle işlemiyor siz bağış yaptıktan sonra eşleşme olduğunda Kızılay Kök Hücre Merkezi’ndeki arkadaşlar sizinle iletişime geçiyor. Daha sonra bağışı kabul ederseniz sizi tam donanımlı bir hastanede sağlık taramasından geçiriyorlar. Eğer sağlıklı ve bir problem yoksa doktorunuz onay veriyor.

“HASTANEDEN YÜRÜREK ÇIKACAK KADAR SAĞLIKLI OLUYORSUNUZ”

Nakil için tarih planlanıyor. 4 veya 5 gün boyunca yapılan aşılar ile kanınızdaki ilik oranın büyümesi sağlanıyor. Yapılan aşılar ufak ağrılara sebep oluyor ama inanın bir hayat kurtarmak için çekilebilir ağrılar. Nakil gününde iki kolunuza bağlanan damar yolundan bir makine yardımı ile iliğiniz alınıyor. 2 3 saat boyunca dinleniyorsunuz işlem bittikten hemen sonra hastaneden çıkabilecek kadar sağlıklı oluyorsunuz.

“TEKRAR BU HUZURUN PEŞİNDEN KOŞARIM”

S.G.: İki bebeğe yeniden can vermek nasıl bir duygu?

Şu hayatta doktor olmadan hayat kurtarabilme şansına iki kere erişebilmek inanın muhteşem bir duygu. Yaşadığım huzur ve mutluluğu anlatmam mümkün değil. Bir 3’üncü eşleşme olursa tekrar tekrar bu huzurun peşinden koşabilirim

“2 YIL SONRASINDA BULUŞMA OLABİLİYOR”

S.G.: Bebekler ve aileleri ile tanışma imkanınınız oldu mu?

İlk kök hücre nakli 2018’de oldu. Kızılay aileler ile tanışmamıza 2 yılın sonunda izin veriliyor ve buluşturuyor. Ben bu konuda biraz şansızım işin açıkçası. Pandemi dönemine denk geldiği için görüşemedik, büyük bir heyecanla bekliyorum tanışacağımız günü. Onlar iyi ve sağlıklı olsun da biz elbet yan yana geliriz.