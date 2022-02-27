Alioğlu: Bu sene 7 bine yakın ziyaretçi ağırladık

Gazetemiz tarafından geleneksel düzenlenen DORUKTAKİLER’in 2021 töreninde “Yılın Çevrecisi” olarak Büyükşehir Belediyesi’nin Ormanya Projesi seçildi. Ormanya Projesi hakkında konuşan Ormanya Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu, Avrupa’da birinci, Dünya’da üçüncü yüzölçümü anlamında bir yapıya sahip olduklarını söyledi.

“AVRUPA’DA BİRİNCİ DÜNYA’DA ÜÇÜNCÜ”

Nuri AKÇAHARMAN: Ormanya hakkında genel bilgi verir misiniz?

Ormanya Doğal Yaşam Parkı, 187 hektarlık bir tabiat parkı üzerine kurulmuş, Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen bir doğal yaşam alanıdır. Dünyanın sayılı korunan alanlarından bir tanesidir. Özellikle çok daha yüksek yüz ölçümüne sahip belki parklar, organizasyonlar olabilir ama içerisinde bu donanımlara sahip korunan alan statüsünde Avrupa’da birinci, Dünya’da üçüncü yüzölçümü anlamında bir yapıya sahibiz. İçerisinde 14 ayrı birimden oluşan bir yapıdan bahsediyoruz.

“5 GÜNLÜK BİR SINIRIMIZ VAR”

Ormanya bünyesinde hangi alanlar yer alıyor?

Kamp alanı dediğimiz noktada 23 karavanın, 50 adet çadırın ücretsiz olarak konaklama yapabildiği bir alanımız vardır. Burada elektrik, sıcak su, duş, tuvalet, temiz su ve karavanların atık sularının dökebildiği hizmetlerimiz mevcut. Tabi ki 24 saat güvenlik ve 24 saat alana girebilme imkanı tanıyoruz. Kamp alanımız uluslararası bir alan. Bu sene içerisinde 7 bine yakın ziyaretçiyi sadece konaklamada ağırlamışız. Yine aynı şekilde 900’e yakın karavan yıl içerisinde gidip, gelmiş ki bizim süre sınırımız olmasına rağmen. 5 günlük bir sınırımız var bununla ilgili. Gelen karavanlar her ay 5 günden fazla konaklayamıyor. Mesire alanında 5 bin kişinin aynı anda piknik yapabildiği masa alanına sahip, 400 dönümlük bir alandan bahsediyoruz.

“HOBBİT EVLERİ YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR”

Rekreasyon alanlarımız mevcut içeride. Bunlar içerisinde en popüler Hobbit Evleri olarak bilinen orman köyü. Bu alanda tamamen kendi kaynaklarımızla, ilk aşamada dışarıdan bir destek almadan yaptığımız iki tane Hobbit Evimiz ve bir değirmenimiz, göletimiz mevcut. Zaman içerisinde çocukları eğlendirmek için, çocuklarımıza renk katmak için yaptığımız amatör işler profesyonel bir hal alıp fenomenler tarafından da beğenildikten sonra çok popüler oldu. Böcek otelimiz var. Bu böceklerin ayrıştırıcı olarak özellikle önemini ortaya çıkarmak için çocuklar için özellikle bir ufuk açalım diye düşündüğümüz veya bir biyoloji fen öğretmenin gelip bu resmi olarak kullanıp ders anlatabilecek ortam oluşturmak için böceklerin yerlerini sembolize ettiğimiz bir yapı inşa ettik.

“2 BİNE YAKIN KİTAP SİZLERİ BEKLİYOR

“Orman kütüphanesi dünyada şu ana kadar o yapı ile bir eşi benzeri olmayan bir fikir aslında ortaya çıktı. Benzer örnekler bu şekilde vardı. Ağaçtan küçük tek kitaplıklar yapılıyordu ama bizim gibi üç ayrı salonu olan ve tarihi çınar ağaçlarını, Yürüyüş Yolunda devrilmiş tarihi çınar ağaçlarının tekrar geriye dönüştürülerek, geri dönüşüm mantığıyla içine kitaplıklar yapılarak kullandığımız ve toplamda 2 bine yakın kitabın, üç ayrı salonun, 21 tane kitaplığın bulunduğu Türkiye'nin ve dünyanın ilk açık hava kütüphanesi Ormanya’da bulunuyor.

“26 KİLOMETRELİK PARKUR SİZLERİ BEKLİYOR”

Yine Ormanya’mız içerisinde birçok göl var. Yeşilgöl, Saklı Göl gibi doğal göletler bunun bir örneği. Sportif olta balıkçılığı yapabildiğimiz sportif olta balıkçılığı göleti bunun bir örneği. Nilüferlerin açtığı Nilüferli Göleti bunun bir örneği. Ziyaretçilerimiz parkurlarında doğa yürüyüşü yaparken yürürken bunların büyük bir kısmını görebiliyorlar. Alan içerisinde 26 kilometre bizim işaretlediğimiz, yani tabiri caizse kaybolmadan gezebileceğiniz doğa parkurumuz var.

“HAYVANLAR SERGİLEMEK AMACIYLA BURADA DEĞİLLER”

Pelikan Adası dediğimiz bölümümüz var. Burada birçok hayvanın şöyle bir özelliği var. Bunlar tekrar doğaya geri dönemeyecek hayvanlar. Yani biz bir hayvanat bahçesinde hayvanı sergileme mantığından biraz da uzaklaşıp hayvanların engelli statüsüne ulaşmış, belli bir süre bakıma ihtiyaç duyan hayvanlara yeni yuvalar açılmış bir hayvanat bahçesi modeli ortaya koyduk. Bu model de yeni son çıkan hayvanat bahçesi yönetmeliğini de etkilemiş, mecliste de gündem olmuş bir konudan bahsediyoruz aslında. Eskiden sadece hayvanat bahçesi diye bir yönetmelik vardı. Şu an doğal yaşam parkı diye bir yönetmelik var artık.

“TÜRKİYE’DE EN FAZLA GEYİK ÜRETEN ÇİFTLİK ORMANYA”

Yaban yaşam alanı ise bundan çok daha farklı bir amaca hizmet ediyor. Kocaeli’de karacaları, kızıl geyikleri şu anda pek göremiyoruz. Eskiden tabii ki bu kentin içine kadar giren ve gezen hayvanlardı. Doğal yaban yaşam alanı bölümünde karaca, kızıl geyik, yılkı atı, dağ ceylanı ve alageyik gibi tülleri sayılarını çoğaltarak sağlıklı bir şekilde geni bozulmamış bir şekilde sayılarını çoğaltarak doğaya tekrar aşılama programı yaptığımız bir sistemimiz var. 500 dönüm alanı kapsayan 9 ayrı bölümden oluşan ve içeresinde şu anda 168 tane hayvanın bulunduğu bir bölümden bahsediyorum.

“KANDIRA'DA 10 ADET GEYİK SALACAĞIZ”

3 Mart Yaban Hayatı Günü’nde Kandıra'da 10 adet geyik salacağız. Buradaki yapıları örnek veriyorum bir tane geyik alanımızı çarşıda 13 tane geyik 67 dönüm alana sahip. Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezimiz, bu sene bine yakın vakaya müdahale eden, bunun içerisinde küçük ispinoz, el kadar ispinoz kuşlarından tutun da biz boz ayı da yer alıyor. Bir kurt da yer alıyor. Bir çakal, karaca, geyik gibi hayvanlara müdahale eden bir ekibiz. 1-2 hafta içerisinde göreceksiniz, yırtıcı kuşlar için barınak yapıyoruz. Şahinler var şu an elimizde 14 tane. Bunlar tekrar geri dönemeyecek. Biz onlara hayvanat bahçesi içinde bölüm açtık.

“BİR YILDA 6 MİLYONA YAKIN ZİYARETÇİ”

Şu anda güvenlik personeli, geçici personel ve bizim kendi personellerimiz dahil 80’e yakın çalışanımız mevcut. Tabi ki bunlar aynı anda 80 kişi burada bulunmuyor. Özellikle biz hafta sonu yoğunluklu çalışıyoruz. Cumartesi ve Pazar günleri ziyaretçi sayımız 2018 Haziran'da 4 gün içerisinde 20 milyonu aştı. Biz senede 5- 6 milyon insanın geldiği, Türkiye’nin en fazla ziyaret edilen örenyerlerinden bir yapıyız. Özellikle temizlik başta olmak üzere, güvenlik ve hayvanlarımızın bakımı olmakla beraber ağırlıklı bir çalışma yapıyoruz. Dış alan çalışmasına saha çalışmasına önem veriyoruz.

“KOCAELİ ÇOK ÖZEL BİR ŞEHİR”

Biz Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü adında bir müdürlük çatısı altında Büyükşehir Belediyesinde çalışıyoruz. Türkiye'de ilk defa Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü diye bir müdürlük kuruldu. Bu müdürlüğün Kocaeli’de kurulması insanları bazen şaşırtıyor. Çünkü Kocaeli deyince akla hemen sanayi şehri geliyor. Kocaeli, Türkiye'de sayılı illerde sahip olan bazı özellikleri barındırıyor.

“İNSANLARDA FARKINDALIK OLUŞTURUYORUZ”

Kocaeli’ye en büyük katkımız bu aslında. Doğal güzellikleri tanıttığımız, 2 milyon TL harcadığımız bir çalışmamız var. Bu çalışmamızda bütün Kocaeli'deki doğal parkurların tabelalandırılması, tanıtılması, haritalandırılması gibi konularda var. Kocaeli’nin kent turizminin potansiyelini arttırmaya çalışıyoruz. Ormanya olarak bu doğa projesine çok büyük bir katkımız var. Kocaeli'deki, bu da Türkiye'de sayılı kentlerde böyledir, Doğa Koruma Milli Park, valilik kanalıyla ve belediyenin ortaklaşa hareketiyle doğa koruma ve milli parkların yaban hayvanların tedavi konusunda getirdiği tek merkez burası. Özellikle Kocaeli ve Sakarya, İstanbul ve benzeri yerlerden de geliyor ama Kocaeli ve Sakarya ağırlıklı olmak üzere yaban hayvanlarının tedavilerinin gerçekleştiği tek yer Ormanya.

“ÇOCUKLARA DOĞA VE HAYVAN SEVGİSİ AŞILIYORUZ”

Ormanda içinde doğa okulu eğitimlerimiz var. İstanbul’dan İzmit’den ve birçok kentten buraya doğa okulu eğitimlerine gelen vatandaşlarımız var. Bu eğitimlere gelen çocuklara biz doğa kaşifleri, çalışkan çiftçiler, çevre dedektifleri gibi birçok branşta 3’er saatlik modüler eğitimler veriyoruz. Bu eğitimlerle çocuklar doğada yaşamak nedir, dürbün kullanmak, bir kuşun önemi nedir, ekosistem nedir ya da kompost gübre yapımı nedir, tarım nedir gibi birçok bilgiler veriyoruz. Çocuklar burada keçiden süt sağmayı öğreniyor. Bu eğitimler de ücretsiz.

“2 ÖNEMLİ BÜYÜK PROJEMİZ OLACAK”

N.G.: Ormanya içinde hayata geçirmeyi düşündüğünüz yeni projeler var mı? Bunlar nelerdir ve içerikleri hakkında bilgi verir misiniz?

Bu yıl hayata geçirmeyi planladığımız çok önemli iki tane projemiz var. İkisinde de gene doğa içerisinde geçen aynı kütüphane gibi bir yapıdan bahsediyoruz. İnsanların tamamen doğayla buluşup arazi sanatı örnekleri görebilecekleri bir yapı olacak ama içinde biraz da biraz da teması var. O tema da biraz şunu kapsıyor aslında. Biz tefekkürden çok uzaklaşmış bir toplumuz aslında. Bu meditasyonla şununla bununla aranıyor. İnsanları doğanın o dinginliğini tekrardan kazanabilecekleri, kötü düşünce ve duygulardan uzaklaşabilecekleri, doğanın sesini dinleyebilecekleri 2 tane farklı projemiz var. Birkaç ay içinde hayata geçireceğiz.

N.G.: Gazetemizin düzenlediği Doruktakiler 2021 Ödül Töreni’nde Yılın Çevrecisi kategorisinde ödüle layık görüldünüz. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?

“ORMANYA OLARAK ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ”

Çok mutlu olduk. Çünkü alınan bu ödüller burada bizim onlarca emekçi arkadaşımız için aldığımız ödüldür. Bunu daire başkanımız da, müdürümüz de alabilir ama bu her zaman ekip çalışmasıdır. Burada çevreyi temiz tutan arkadaşımız da, kampta ziyaretçilerini karşılayan arkadaşım da, fotoğraf çeken arkadaşım da hepimiz biz ekip ruhu olarak çalışan, belediyenin belki de en dinamik ekiplerinden bir tanesine sahibiz. Biz de o yüzden bu yapılar içinde Ormanya olarak elimizden geleni yapmaya çalışacağız.