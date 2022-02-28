"Çocuklarla birlikte 8 ton atık topladık"

Gazetemiz tarafından geleneksel düzenlenen DORUKTAKİLER’in 2021 töreninde “Yılın Sivil Toplum Örgütü” olarak İzmit Kent Konseyi seçildi. Örnek çevre projesi, Çocuk Ödül Market’i hayata geçiren İzmit Kent Konseyi kısa sürede tonlarca atığı geri dönüşüme kazandırdı. Çocuklarda geri dönüşüm kültürünü oluşturmak amacıyla hazırlanan Çocuk Ödül Market Projesi, Almanya merkezli Sürdürülebilir Kentler Birliği tarafından 125 ülkede bulunan 2 bin 500 yerel ve bölgesel STK’lara örnek proje olarak sunuldu. İlk ve ortaokul çağındaki çocuklar, 7 mahalle muhtarlığının yanında kurulan Atık Toplama Merkezleri’ne cam, kağıt, plastik, pil, elektronik atık, 2’nci el giysi, atık benzeri eşyalar getirdiklerinde, bunlar tartılıyor ve karşılığında kiloya göre kitap, defter, kalem ya da makarna, bakliyat, temizlik maddesi alıyor.

“ÇÖPÜN ZENGİNLİK OLDUĞUNU ANLATIYORLAR”

Çocuk Ödül Market’i anlatan İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, “Bir geri dönüşüm projesi olan, çocuklara çöpü bir zenginlik olduğunu anlatmak, geri dönüşümün ülke ekonomisine faydalarında katkı oluşturmak için çocuklara yönelik geri dönüşüm projesi olan Çocuk Ödül Market projesi. Yapan ekibin ismi İKK Sosyal Sorumluluk ve Farkındalık çalışma grubu. Bunun kolaylaştırıcısı Sekreter Hüseyin Doğan, İzmit Belediyesi ayağında Çevre Koruma Müdürü Havva Açıkgöz ve ekibi, Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, Hacıhızır Mahallesi Muhtarı Lütfü Bodur, Çukurbağ Mahallesi Muhtarı Yaşar Tüzer, Şirintepe Mahallesi Muhtarı Nilgün Düzen, Hacıhasan Mahallesi Ömer Uzun, Veliahmet Mahallesi Muhtarı Kadir Kızıl, Gündoğdu Mahallesi Muhtarı Çetin Ersoy ve Cedit Muhtarı Nabi Keskin’dir. Sosyal Sorumluluk ve Farkındalık Grubu’nda ise Kemal Kuşkan, Doç Dr. Serpil Sivrikaya, Ayfer Patır, Nil Çağlar ve Esen Bayraktar bulunmaktadır” dedi.

“8 TON ATIK TOPLANDI”

Çevre projesi ile çocuklarımıza çevre duyarlığı kazandırmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Hüseyin Erol, “Almanya merkezli Sürdürülebilir Kentler Projesi kapsamında 120 ülkede tanıtımı yapıldı. Projede şimdiye kadar 8 ton atık toplandı. Bunların karşılığında çocuklara boya kalemi, yapboz ve annelerinin mutfakta kullanabileceği ürünleri veriyoruz. Hacıhızır Mahallesi’nde en çok atık toplatan 10 çocuğu aileleri ile birlikte toplayıp teşekkür ettik. Bundan sonraki süreçte 7 olan toplama merkezini 2 yıl sonraya kadar 20 toplama merkezi haline getirmeyi düşünüyoruz. 20 merkez ile 40-45 mahalleye hakim olacağız. Mahallerdeki okulları arkadaşlarımız ziyaret ediyor. Yöneticilerimiz bilgilendiriyor. Okulları da dahil ediyoruz. Okullarda toplanan atıkları belediyemiz teslim alıyor bu atıklar karşılığında okulların ihtiyacı olan a4 kağıdı, bilgisayara ve yazıcıları hediye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“9 ÇALIŞMA GRUBUMUZ VAR”

İzmit Kent Konseyi yapısından ve çalışmalarından bahseden Başkan Erol, “İzmit Kent Konseyi olarak önceliğimiz bu sivil toplum yapıları ile ve kent halkı ile yerel yönetim arasında ilişkiyi kurmak ve güçlü kılmak. İzmit Belediyesi, İzmit Kent Konseyi ve çatı altıdaki kurumlar ile ortak etkinlikler düzenliyoruz. Birleşip daha da güçlü yönetime katılmayı amaçlıyoruz. 2019 yılında Fatma Hanım’ın talebi üzerine göreve geldim. Gönüllük esaslı bir iş olduğu için kabul ettim. Gönüllü kadrolarımız ile 4 meclis kurduk. İzmit Kent Konseyi çatısında 9 çalışma grubumuz var. Akademik, Meslek ve Esnaf Odaları Çalışma Grubu, Eğitim Gençlik ve Spor Çalışma Grubu, Kültür Sanat Turizm ve Kent Tarihi Çalışma Grubu, Sosyal Sorumluluk, Farkındalık ve Ab Projeleri Çalışma Grubu, Hukuk İnsan ve Hayvan Hakları Çalışma Grubu, Sağlık ve Çevre Çalışma Grubu, Kent İmar Şehir Planlamaları ve Doğal Afetler Çalışma Grubu, Tarım ve Kırsal Alanlar Çalışma Grubu, Mahalle Meclisleri Çalışma Grubu. Tüm İzmit halını, kentini seven vatandaşları gönüllü olarak çalışmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

“102 KADIN 102 BAKIŞ”

Kadınlar yönelik çalışmaları önemsediklerini belirten Başkan Erol, “102 kadın 102 bakış. İzmit’in 102 mahallesinden kadınlarımı bir araya getirerek onların bakışları ile kentin sorunlarını bir potada toplamayı ve çözüm üreterek eritmeyi planlıyoruz. Esnaf iletişim gruplarında kullandığımız gibi ortak bir WhatsApp hattı oluşturuyoruz. Mahalledeki yaşayan kadınları direkt belediye yönetimi ile buluşturuyoruz. 2023 yılında ülke çapında ses getirecek bir projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bize bu yıl doruktakiler ödülünü almamıza vesile olan Kocaeli Gazetesi ekibine ve seçici jüri üyelerine şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.