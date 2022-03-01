"Tercih edilme sebebimiz lezzetimizdir"

Gazetemiz tarafından geleneksel düzenlenen DORUKTAKİLER’in 2021 töreninde “Yılın Markası” olarak Packet Burger seçildi. Packet Burger, 2013 yılının Eylül ayında Kocaeli’de lezzet macerasına başladı. Doğru lezzeti bulduktan sonra, bu tadı pek çok macera severle de buluşturmak için artan taleplerle, lezzet noktaları arttırdı.2 yıl içinde 8, 3 yıl içinde 13 şube sayısına ulaşan Packet Burger, kentin birçok yerinde şubeler açarak aynı lezzeti bu şubelerinde de oturttu. Packet Burger, Kocaeli’nin yanı sıra Bursa, Balıkesir, Sakarya, Karabük, İzmir, Eskişehir illerinde bulunan şubeleri ile hizmet vermeye devam ediyor.

“BAĞÇEŞME’DE DOĞAN LEZZET”

Serhat GÜNEŞ: Packet Burger Markası yolculuğu nasıl başladı?

Packet Burger, Kocaeli’de, 2013 yılının Eylül ayında Bağçeşme’de lezzet macerasına başladı. Türk damak tadına uygun lezzetleriyle, kısa sürede artan taleplerle şube sayısını arttırdı. İzmit merkezli olmak üzere 7 farklı şehirde faaliyet göstermekte; toplamda 30 adet şubesi ve kontrollü büyüme hedefi ile yeni projeleri devam etmektedir.

“AYNI LEZZET İSTİKRARI”

S.G.: Markanızı ilk kurduğunuz günden bu yana neler değişti?

Doğru lezzeti yakaladıktan sonra, sürdürülebilir bir iş modeli ve kalite tutkusuyla kısa zaman içerisinde markamızın büyümesiyle algımız daha küresel bir hale geldi. Vizyon sahibi yönetimimiz ile doğru stratejiler, doğru hamleler uygulayarak şu an da bulunduğu her yerde aynı lezzet istikrarını sağlayan, güçlü bir lojistik dağıtıma sahip olan ve operasyonel anlamda proaktif yaklaşımlarla sürdürülebilir başarı modelini benimseyen bir marka haline gelmiş bulunmaktayız.

“KALİTE VE GÜVEN”

S.G.: Markanızın sahiplendiği değerler nelerdir?

Marka olarak tüketicilerimiz nezdinde önceliğimiz, kalite ve güvendir. Bulunduğumuz noktalarda da başarının devamlılığının sağlanması için ‘sürdürülebilirlik’ kavramıdır.

“KIRILMA NOKTASI PANDEMİ”

S.G.: Kişisel marka hikayenizdeki en güçlü kırılma ya da viraj anı nedir?

Yeme-içme sektöründe hizmet veren bir marka olarak en güçlü kırılmayı pandemi sürecinde yaşadık. 7 gün boyunca açık ve dinamik bir işleyiş sürecinden durağan ve belirsiz bir döneme evrilen bir süreç ile online hizmet vermenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Paket servis konusunda zaten hizmet veriyor olmamıza rağmen, tüm insanlık için sınav niteliğinde olan bu dönemde, merkez olarak elimizden gelen desteği sonuna kadar kullanarak, doğru öngörüler ve kriz yönetimimiz sayesinde varlığımızı sürdürmeyi başardık.

“TÜM İHTİYAÇLARA ANINDA ÇÖZÜM”

S.G.: Sektörünüzde sizi diğer markalardan ayıran ve fark yarattığınız en önemli özelliğin ne olduğunu düşünüyorsunuz?

Bizim en önemli özelliğimiz tüketicilerimize istikrarlı bir lezzet sunmamız. Yüzde 100 doğal, katkısız ve yerli malzemelerden yapılan ürünlerimiz, ülkemiz ve dünya standartlarına uygun üretim yapan güçlü çözüm ortaklarımız ve kendi soğuk zincir lojistik ağımız ile şubelerimizin tedarikini sağlıyoruz. Üretim tesisimizde, ekmek ve tatlı grubu ürünlerimizi kendimiz üretiyoruz. Ayrıca deneyimli operasyon ekibimiz ile yapılan şube ziyaretlerinde tüm ihtiyaçlara anında çözüm bulmaktayız.

“TEMKİNLİ BİR ŞEKİLDE YOL ALIYORUZ”

S.G.: Marka gücünüzü arttırmak için yol haritanız var mı? Bu konuda nasıl bir yaklaşımla ilerliyorsunuz?

Planlı ve disiplinli bir merkezi yapımız var. Güncele ayak uydurarak, global gelişmeleri takip ederek ve tüm bunları kurum kültürümüze uyarlayarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Kontrollü büyüme hedefimiz doğrultusunda, gelen talepleri değerlendirerek temkinli bir şekilde yol almaktayız.

“LEZZETİ YAKALA”

S.G.: Size cesaret ve ilham veren bir motto/quote var mıdır?

Lezzetimiz, en büyük tercih edilme sebebimiz. Lezzetimizden aldığımız ilham ve cesaretle; ‘Lezzeti Yakala’ mottosuyla çıktığımız bu yolda, olduğumuz her noktada istikrarlı lezzet sunmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz.