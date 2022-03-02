"İlimizi cazip bir kent haline dönüştürmek içindeyiz"

Gazetemiz tarafından geleneksel düzenlenen DORUKTAKİLER’in 2021 töreninde “Yılın Bürokratı” olarak İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen seçildi. Taşdelen, Kocaeli’nin tarihi ve coğrafi güzelliklerini anlattı. 2021 yılında yapılanlar ve 2022 planlamaları da anlatan Taşdelen, müjdeli haberler verdi

“İKİ YILDIR BU GÖREVİ YAPMAKTAYIM”

Bize kendinizden bahseder misiniz?

1977 yılında Gümüşhane’de doğdum. İlkokulu Gümüşhane Arzularkabaköy Beldesi İlkokulu’nda, ortaokulu Gölcük Ortaokulu, lise eğitimimi yine Gümüşhane Anadolu Ticaret Meslek Lisesi’nde okudum. Yükseköğrenimimi Erzurum Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği’nde tamamladım. 2000 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen olarak göreve başladım. 2005 ile 2020 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’nda Okul Müdür Yardımcısı, Müdür ve Şube Müdürü olarak görev aldım. Son olarak Mayıs 2020 yılında ise Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, il müdürü olarak atandım. İki yıldır bu görevi yapmaktayım. Evli ve iki çocuk babasıyım.

“SERGİ, PANEL, KURS ETKİNLİKLER DÜZENLİYORUZ”

Kültür Ve Turizm Müdürlüğü olarak kente vermiş olduğunuz hizmetlerden bahseder misiniz?

Müdürlüğümüz tarafından ilimizde kültür faaliyetleri ve hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi ile ilgili araştırma ve planlama gerçekleştiriyoruz. Kültür ve turizm alanlarında konferans, sergi, panel, kurs vb. etkinlikler düzenliyoruz. Kültür ve turizm bilincinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek ve sivil toplum örgütleri, özel sektör ve üniversitelerle iş birliği sağlayarak kalkınma planları ve yıllık programları da dikkate alıp bölgenin turizm imkânlarını değerlendiriyoruz. Turizm konusunda ilimizi tanıtmak yerli ve yabancı turistlere yönelik çalışmalarla cazip bir kent haline dönüştürmek noktasında faaliyetler içindeyiz.

“BİLİMSEL ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ”

Halk kültürünün, halk edebiyatı ve tiyatrosu, gelenek, görenek ve inançları, halk müziği ve oyunları, sanatları, mutfağı, giyim, kuşam, süsleme ve benzeri bütün dalları ile güzel sanatlar alanında araştırma, derleme, inceleme ve envanter çalışmaları dahil diğer tüm bilimsel çalışmalar yapıyoruz. Turizm amaçlı sportif faaliyetleri, sinema, tiyatro, basit konaklama gibi işletmelerin denetimlerini yapıyoruz. Film çekim izinlerini veriyoruz. Müze müdürlükleri tarafından yürütülen; tarihi ve arkeolojik değerlerin güvenliği ve korunması, kültür varlıkları kaçakçılığının önlenmesi, izinsiz define arama ve kaçak kazıların yapılmaması için gerekli tedbirlerin alınması, ruhsatlı Taşınır Kültür Varlığı Ticarethaneleri ile Koleksiyonerlerin faaliyetlerinin denetlenmesini yapıyoruz.

“KOCAELİ’NİN MARKA DEĞERLERİNİ ZİYARETÇİLERE TANITTIK”

Sosyal ağların pandemi dönemindeki etkinliğinden bahseder misiniz?

Tabi ki; Bakanlığımız Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından "İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması" kapsamında turizm paydaşlarımızla tanıtım stratejisi üzerinde çalışmalar gerçekleştirdik ve ilimize ait bilgileri GoTurkiye’de yayımladık. “Kocaeli’yi Keşfedin Tanıtım Filmini 2021 yılında Türkçe, İngilizce, Korece ve Arapça olarak CD formatında çoğalttık. Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyesince yürütülen Kocaeli Turizm Şurası ve Çalıştayına katılım sağladık. Antalya’da bu yıl 11.’si düzenlenen 2021 YÖREX Yöresel Ürünler Fuarına katılım sağlayarak Kocaeli’nin marka değerlerini ziyaretçilere tanıttık.

“İKİ DENİZ BİR ŞEHİR”

Basit Konaklama Tesisleri ve Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine ilişkin yönetmeliğe dair eğitimler il müdürlüğümüzce gerçekleşti. Valiliğimiz himayelerinde Kocaeli Üniversitesi Turizm Fakültesince 19. Geleneksel Turizm Sempozyumu gerçekleşti. İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi işbirliğinde düzenlenen ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından profesyonel olarak desteklenen, İki Deniz Bir Şehir: Kocaeli ve Deniz Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenledik.

“50 PROGRAM GERÇEKLEŞTİRDİK”

Pandemi nedeniyle, ilimizin tüm kültürel, tarihi ve turizm değerlerini sosyal medyamıza taşıdık. Yasaklar devam ederken bizler ise sosyal medyayı daha da aktif hale getirerek; Sanatı, sanatçıyı, sergileri ve tarihi adeta evlerine taşıdık ve düzenlediğimiz “Kocaeli Kültür Turizm Söyleşileri” ile çok değerli konukları ağırladık. Konserler gerçekleştirdik. Tiyatrolar yayımladık. Bunun yanı sıra “Kültür Mikrofonu” projemiz ile kentimizin tarihi değerlerini vatandaşlarımıza sorarak farkındalık oluşturduk. Her iki projede de yaklaşık 50 program gerçekleştirdik. Bununla ilgili tanıtıcı videolar çektik. Önemli gün ve haftalarda etkinlikler yaptık. Tüm bu projelerimiz yine Müdürlüğümüze ait Facebook, İnstagram, Youtube, Twitter hesaplarından eş zamanlı olarak yayımlandı. Yine sosyal medyada çeşitli yarışmalar gerçekleştirdik.

“KERPE SUALTI KAZILARIMIZA DEVAM EDİLECEK”

2022 yılı içerisinde planladığınız çalışmalardan bahseder misiniz?

Öncelikle sayın bakanımızın da söylediği gibi 2022 turizminde atılım yılı olacak. Aynı duygular içinde bizlerde ilimizde bu çalışmalarımıza yön vereceğiz. Kültür Varlıklarına yönelik çalışmalarımız sürmektedir. Büyükşehir Belediyesi ve Valiliğimiz iş birliğiyle Turizm Master Planı ile ilgili çalışmalar halen devam ediyor. Atatürk, Redif ve Etnografya teşhir-tanzim çalışmaları biterek hizmete açılacak. Av Köşkü(Saray Müze)’nün kapsamlı restorasyonu yapılarak yeniden hizmete açılacak. Arkeoloji Müzesinin teşhir ve tanzim projesini hazırlayarak sergilenmeyen arkeolojik eserler burada sergiye çıkarılacak. İzmit Çukurbağ Nicomedia kurtarma ve Kerpe Sualtı kazılarımıza devam edilecek.

“BİRÇOK PROJE DEVAM EDECEK”

Gebze Eskihisar’da bulunan Osman Hamdi Bey Müzesi bakım ve onarımı tamamlanarak bir prestij projesi olarak yeniden ziyarete açılacak. Eski Fransız Mektebi (Sörler Okulu)nin Bakanlığımıza devir çalışmalarına başlandı. Restorasyonu yapılarak müdürlük hizmet binası ve diğer birimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda işlevseleştirilecek. Yine Bakanlığımızca desteklenen Dilovası “Tarihi Tavşancıl Evleri Yaşatma Projesi” devam edecek.

8 KÜTÜPHANE DAHA

Cumhuriyet tarihi boyunca ilimizde açılan 12 kütüphanenin yanına Körfez- Kartepe- Çayırova-Dilovası ve Gebze ilçelerimizde toplam 8 adet kütüphane açacağız. Bunların bir kısmının ihalesi yapıldı. Bir kısmı da ihale aşamasında. Bunun yanı sıra Gezici Kütüphane hizmetlerimiz haftanın 5 günü öğrenci ve okur buluşmasına devam edecek. Kütüphane Müdürlüğümüzce yürütülen ‘Masal Ağacı’ projesi okullarla buluşmaya devam edecek. Burada hem kitap hem de masal sevgisi canlı performansla çocuklara aktarılıyor. Yine ‘Gençlerle Geçmişe Yolculuk’ projesinde tarihi yerlerimiz rehber eşliğinde gençlere anlatacağız. Onlara tarihi bir yolculuk yaşatacağız.

“ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

İlimize ait değerlerin Coğrafi İşaret alması için çalışmalarımız bu yılda devam edecek. Konser, tiyatro, resim, heykel, plastik sanatlar sergileri, söyleşi, konferans gibi çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri devam edecek. Turizm Master Planının tamamlanmasıyla Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA ) ve diğer paydaşlarla işbirliği içerisinde çeşitli turizm tanıtım çalışmaları gerçekleştireceğiz (Yurtiçi ve yurtdışından gazeteci, Influencer, seyahat acentası ağırlamak gibi). Fuarlara katılarak ilimizi tanıtacağız. Sosyal medya için tanıtım amaçlı içerikler üretmeye bu yılda da devam edeceğiz.

“SABANCI KÜLTÜR MERKEZİ YIKILMAYACAK”

İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü’nün mevcut binasında son durum nedir? Binanın yeni bir yere taşınması söz konusu mu?

Sabancı Kültür Merkezi, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesince hazırlanan rapor doğrultusunda riskli bulunduğu için hizmete kapandı. Kültür Merkezimize güçlendirme çalışması yapılacak. Yani bina yıkılmayacak. Müdürlük olarak bu zaman zarfından geçici olarak başka bir binada hizmet vereceğiz. Fransız Mektebi’nin (Sörler Okulu) restorasyonu bitince İl Müdürlüğümüzün orada hizmet vermesi planlanmaktadır. Öte yandan Sabancı Kültür Merkezi’nin de güçlendirme çalışmaları tamamlandıktan sonra yine Kültür Merkezi olarak devam edecek.

“İLK DELİLLER M.Ö.12.YY’ A KADAR DAYANMAKTADIR1

Kocaeli’yi tarihsel ve kültürel olarak kısaca anlatır mısınız?

Dünya’nın önemli yollarının kavşak noktası durumunda İzmit’e ait, ilk deliller M.Ö.12.yy’ a kadar dayanmaktadır. Bu tarihlerde Frigler bölgeyi ellerinde tutmuş, ardından Yunanistan’ın Megara şehrinden kendilerine yeni bir yer aramak için çıkan göçmen bir grup, şimdiki Başiskele mevkiinde Astakoz adını verdikleri şehir kurmuşlardır. Trakia kralı Lysimakhos’un Astakoz’u tahrip ettirmesiyle bugünkü İzmit’in üzerinde bulunduğu yamaçlara Nikomedia adında yeni bir şehir kurulur. Nikomedia; Roma, Antakya, İskenderiye’den sonra dünyanın dördüncü büyük şehridir. Orhan Gazi zamanında, Adapazarı ve Hendek yörelerinin Valisi Akçakoca, kenti alınca şehir Osmanlı Devleti’nin egemenliğine girer.

İZNİKMİD-İZMİT OLDU

Başlangıçta İznik’in yan komşusu anlamında İznikmid olan bu şehrin adı, zamanla İzmit’e dönüşmüştür. 1888 yılına kadar İstanbul’a bağlı kalan İzmit bu tarihten sonra ayrı bir kent olur. İstiklal Harbi öncesi İngiliz ve Yunanlı kuvvetlerin işgalinde kalan şehir 28 Haziran 1921’de kurtarılmış, Cumhuriyetin ilanından sonra da Kocaeli Vilayetinin merkezi olmuştur. Kocaeli, gerek sanayi sektöründeki üretim ve katma değer, gerekse bu sektörde çalışan insan açısından sadece Türkiye için değil dünya için de ilginç bir örnektir. Doğal güzellikleri, plajları, yaylaları, Kartepe kayak merkezi ve tarihi eserlerinin yanında Karadeniz ve Marmara Denizi’ne olan kıyıları ile ilimiz ticaret, kültür ve turizm açısından da ayrı bir önem taşımaktadır.

“İLİMİZ MARKA OLDUĞUNU GÖSTERMEKTEDİR”

Son olarak okurlarımıza vermek istediğiniz mesaj ne olacaktır?

Öncelikle sizlere böylesi güzel bir röportaj için teşekkür ederim. Tüm okuyucularımızın da kentimizin kültür ve turizm değerlerine kuşkusuz sahip çıkacağından eminim. Çünkü ilimiz bilim, sanayi ve teknoloji kenti olduğu kadar aynı zamanda yeşili, mavisi, doğası, denizi, tarihi ve kültürel mirasıyla bir turizm kentidir. Kocaelili vatandaşlarımızdan isteğim; şehrimizi tanıtma noktasında gönüllü birer kültür ve turizm elçisi olmalarıdır. Tüm bu güzelliklerimizle birlikte ilimiz turizm noktasında da bir marka olduğunu artık göstermektedir.