"1467 haneye 1 milyon 102 bin TL destek sağlandı"

Gazetemiz tarafından geleneksel düzenlenen DORUKTAKİLER’in 2021 töreninde “Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi” olarak Kardeş Eller Sosyal Yardım Platformu seçildi. İzmit Belediyesi tarafından başlatılan karakış destekleri kapsamında 1 Kasım 2021- 20 Aralık 2021 tarihleri arasında Kardeş Eller Sosyal Yardım Platformu’na 2 bin 986 başvuru yapıldı. Bin 467 haneye toplam 1 milyon 102 bin 645 lira nakdi destek sağlandı. Bu hanelere 561 bin 500 lira yakacak, 102 bin 645 lira kira, 8 bin 260 lira fatura ve 381 bin 950 lira çatı onarım desteği verildi. Bu kapsamda bin 869 haneye gıda desteği sağlanırken, bin 297 haneye giyim desteği sağlandı. 344 bin lira eğitim (kırtasiye- giysi çeki) desteği de 2 bin 293 haneye verildi.

“YOKSULLUK NEDENİ İLE PROJEMİZİ HAYATA GEÇİRDİK”

Serhat GÜNEŞ :Bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyorsunuz. Bu proje nasıl doğdu? Projenin amacı nedir?

İzmit halkı için yola çıktığımız ilk günden itibaren halkımızın üstün yararını gözetmeyi, halktan aldığımızı yine halkımızın faydası için işlevsel bir şekilde kullanmayı görev edindik. Kaynaklarımızın adaletli bir şekilde dağıtılması ve toplumdaki her bireyin eşit fırsatlarla yaşamını sürdürmesi gerektiği ilkeleriyle hareket ederek en önce halkımızın ihtiyaçlarına kulak verdik. Ülkemizde yaşanan salgın süreci, ekonomik dengelerin sürekli olarak değişiyor olması, istihdam oranlarının yeterli olmaması, iş gücünün kayıt dışı şekilde kullanılması vb. faktörler sebebiyle her geçen gün daha da derinleşen yoksulluğun kentimiz ve ailelerimiz üzerindeki olumsuz etkilerini göz önünde bulundurarak projemizi hızlı bir şekilde hayata geçirdik.

“İNSANLARIN GÜÇLÜK ÇEKTİĞİNİ GÖRDÜK”

Özellikle mevsim şartları sebebiyle artan yakıt ücretleri, faturalara yansıyan zamlar ve temel ihtiyaç kalemlerinde dahi artan fiyat artışları sebebiyle ailelerimizin geçimlerini sağlarken güçlük çektiğini ve bu konuda desteğe ihtiyaç duyduğunu gördük. Ailelerimizden aldığımız talepler doğrultusunda birçok sosyal yardım kolunda ailelerimizi destekleyerek asgari düzeyde geçimlerini sağlamalarına katkı sunmayı, sosyo-ekonomik anlamda yaşadıkları güçlükleri biraz da olsa hafifletmeyi hedefledik.

“VATANDAŞLARIMIZI FİZİKSEL, RUHSAL VE SOSYAL AÇIDAN DESTEKLEYECEĞİZ”

S.G.: Bu sene içinde neler yapmayı planlıyorsunuz?

Sosyal belediyecilik bakış açısıyla ilerlediğimiz bu yolda vatandaşlarımızın iyilik halinin sağlanmasının tek koşulunun değişim, gelişim ve büyümeyle olacağını, bu sebeple hizmet kalemlerimizin her geçen gün arttırılması gerektiğinin bilincindeyiz. 2021 yılında olduğu gibi bu yılda hak temelli bir anlayışla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına karşılık vermeye devam edecek, insanlık onuruna yakışır bir biçimde yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla kaynaklarımızı etkin bir şekilde kullanma gayretimizi sürdüreceğiz. Sosyal yardım alanındaki hizmet yelpazemizi genişleterek vatandaşlarımızı yalnızca sosyo-ekonomik anlamda değil fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan da destekleyeceğiz.

“PROJELER HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Kadın- çocuk, yaşlı, engelli, ihtiyaç sahibi vb. tüm dezavantajlı gruplarımızın sağlanan hizmetlere her geçen gün maalesef ki daha çok ihtiyaç duyması sebebiyle hizmet kapsamının geliştirilmesi, ihtiyacın en kısa sürede giderilmesi ve sosyal adaletin sağlanması amacıyla 2021 yılı içerisinde Alzheimer Yaşam Evi, Kadın Girişimciler Merkezi, Çınar Çocuk Evi, Yaşama Destek Evi, Sanat Akademisi gibi birçok projeyi hayata geçirdik 2022 yılında da Aşevi, Anne Eli, Otizm Spor ve Yaşam Evi, Çınar Akademi vb projeleri de hayata geçirmeye devam edeceğiz.

“SOSYAL HİZMET UZMANLARIYLA ÇALIŞIYORUZ”

S.G.: Kaynak ihtiyacınızı nasıl belirliyorsunuz? Bulduğunuz kaynakları ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken nasıl bir yol izliyorsunuz?

Vatandaşlarımızdan gelen talepleri titizlikle inceliyor, ihtiyaçlarını tespit ediyor ve ihtiyacına yönelik hizmet kalemlerimize uygun kaynak çeşitliliği oluşturuyoruz. Bu kaynakların kendi içindeki sınıflandırılması, aktif bir şekilde kullanılması ve adaletli bir şekilde dağıtılması amacıyla alanında yetkin sosyal hizmet uzmanlarıyla çalışıyoruz. Başvuru sahiplerini birçok yönden inceleyerek ihtiyaç halini tespit ettikten sonra alan elin veren eli görmediği bir bakış açısıyla ve en önemlisi insanlık onurunu zedelemeyecek bir şekilde yardımlarımızın ailelerimize ulaştırılmasını sağlıyoruz.

ÖNCELİKLİ GRUPLAR

S.G.: Pozitif ayrımcılık yaptığınız gruplar var mı?

İzmit halkının sosyo-demografik özellikleri, hassas grupların mahalle bazlı dağılımları, yaşlı, engelli, şehit yakını-gazi, boşanmış ebeveynler, yetim-öksüz çocuklar vb. dezavantajlı gruplar, hizmetlere erişimde güçlük yaşayan veyahut eğitim seviyesi yetersizliği sebebiyle hizmete ulaşamayan kesimler hakkında detaylı bir veri tabanı oluşturduğumuzdan hizmetlerimizin öncelikli olarak bu gruplara sonrasında ise desteğe ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımıza ulaşması amacıyla sosyal hizmet modellerimizin tamamını aktif bir şekilde kullanıyoruz.

“NÜFUSUN YÜZDE 10’U YARDIM BAŞVURUSUNDA BULUNDU”

S.G.: İzmit’te ekonomik olarak dezavantajı insanların oranı ne durumda? Bu proje yeterli mi?

İzmit nüfus olarak Kocaeli’nin en kalabalık ikinci ilçesi ve aynı zamanda merkez ilçesi, sanayinin gelişmiş olması sebebiyle çok fazla başka şehirlerden göç alması İzmit’in karma bir kültür yapısının oluşmasına sebep oldu, tabii ki bu tip ailelerimizin şehre adaptasyon süreci, yeni bir iş olanağı bulma veya düzenli gelir elde etme potansiyelleri düşük oluyor bu gibi faktörleri de göz önünde bulundurursak ilçe nüfusumuzun neredeyse yüzde 10’u tarafımıza daha önce herhangi bir sosyal yardım kalemi için başvuru yapmıştır. Maalesef ki vatandaşlarımız her geçen gün sosyal desteğe çok daha fazla ihtiyaç duyuyorlar ancak bizler bu gibi projelerle vatandaşlarımızı desteklemeye, toplumumuzun her kesimi eşit ve adil koşullarda yaşamını sürdürene dek hizmet kalemlerimizi arttırmaya ve kaynaklarımızı etkin bir biçimde kullanmaya çaba sarf edeceğiz.

YARDIM ALAN SAYISINDA İKİ KAT ARTIŞ

S.G.: Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Göreve başladığımız ilk günden itibaren sosyal belediyecilik bakış açısıyla hareket ettik, ilçemizde yaşayan her vatandaşa hak temelli bir anlayışla yaklaşarak içinde bulundukları sosyo-ekonomik koşulların olumsuz etkilerini en aza indirmek ve halkımızın refah seviyesini yükseltmek amacıyla sosyal destek bütçelerimizi neredeyse üç katına çıkardık. Sosyal yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımız için kaynaklarımızı kullanmaktan çekinmedik ve sosyal yardım faydalanıcı sayımız 2018’de 6108 iken 2021’de 13 bin 337 faydalanıcıya kadar ulaştı. Tabii ki bu süreçte kaynaklarımızın adaletli şekilde kullanılmasına ekstra özen gösterdik bundan sonra da hiçbir ayrım gözetmeksizin ilçemizde yaşayan her bireyin en azından asgari düzeyde yaşamını sürdürmesi için projeler üretmeye devam edeceğimizi taahhüt ederim. Biz sosyal devlet anlayışını ilke edinmiş bir belediye olarak bu anlayışın yalnızca sosyal yardımlarla sürdürülebilir olmayacağının bilinciyle hareket ediyoruz.