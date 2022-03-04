Türkiye’nin yerli ve milli markası üretim kapasitesini genişletiyor

Gazetemiz tarafından geleneksel düzenlenen DORUKTAKİLER’in 2021 töreninde “Yılın Sanayi Şirketi” olarak Özka Lastik seçildi. Özka Lastik Kurucusu ve Onursal Başkanı Mehmet Şerif Kanık, edinilen başarıya ulaşırken hayata geçirilen çalışmaları hakkında bilgi verdi.

“TÜM DÜNYADA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Serhat GÜNEŞ: Bize kendinizden bahsedebilir misiniz?

1951 yılında Bitlis’in Ahlat ilçesinin Otluyazı köyünde dünyaya geldim. Evli ve üç çocuk babasıyım. Ahlat Ergezen ilkokulundan sonra ortaokul ve liseyi Ahlat Selçuklu Lisesi’nde tamamladım. Üniversite çağına geldiğimde ekonomik nedenlerle üniversiteye gidemeyip çalışmaya başladım. O yıllarımdan itibaren deri imalatından kağıt karton üretimine, taban astarından madeni yağa, yedek parçadan hurdacılığa kadar birçok alanda çalıştıktan sonra 1983 yılında ticaretten sanayiciliğe geçiş yaptım. Plastik üzerine faaliyet gösteren İlka Plastik’i kurduk, bu atılım ile beraber lastik, petrokimya, tarım ve eğitim gibi birçok alanda girişimlerimizi sürdürdük ve Kanık Grup çatısı altında büyüdük. Grup şirketlerimiz hala yeni neslin enerjisini ve çalışkanlığını da gücüne ekleyerek tüm dünyada büyümeye devam ediyor.

“YÜZDE 100 YERLİ VE MİLLİ MARKASI”

S.G.: Özka Lastik hangi alanlarda faaliyet gösteriyor. Bize bu alanlardan bahseder misiniz?

Kanık Şirketler Grubu olarak başarı yolculuğumuza 1983’te İlka Plastik ile başladık. 1991 yılında İlka Plastik içinden ÖZKA Lastik markası doğdu. Zirai ve iş makineleri sektöründe bugün tüm dünyada markalaşan Türkiye’nin yüzde 100 yerli ve milli markası ÖZKA Lastik, her geçen yıl artan üretim kapasitesi ve genişleyen satış ve dağıtım ağı ile yurt içinde lider, yurt dışında ise tanınmış bir markadır. Yenilikçi teknoloji ile yürütülen üretim süreçleri, inovatif bakış açısı ve sektörel tecrübesini, kalitesinin arkasındaki en önemli güç olarak tanımlayabiliriz. Türkiye’de kapasite ve ürün çeşidi olarak lider marka olmanın yanı sıra marka bilinirliği ve müşteri memnuniyetine yönelik global projeleri ve Ar-Ge çalışmaları ile dünyada da zirai ve iş makinesi lastiklerinde ilk 3 markadan biri olma hedefiyle büyümemizi sürdürmekteyiz.

S.G.: Özka Lastik 2021 yılı içerisinde hangi yeni yatırımları hayata geçirdi?

İlk lastik üretimine başladığımız 2005 yılında günlük 15 ton üretim gerçekleştiren ÖZKA Lastik’in her geçen yıl artan günlük üretim kapasitesi 2021 yılı itibarıyla tamamladığımız yeni yatırımlarla birlikte %55’lik bir artış göstererek 200 ton/gün’e ulaşmıştır ve bu kapasitenin yüzde 35’i ile radyal lastik üretimi gerçekleşmektedir.

“İKİ HAFTA DURUŞ GERÇEKLEŞTİRDİK”

S.G.: Ticaretin sekteye uğradığı 2021 yılında nasıl bir politika izlediniz. Bizimle pandemi dönemindeki tedbirlerimiz ve ticari hamlelerinizi paylaşabilir misiniz?

Tüm dünyanın mücadele ettiği Covid-19 salgını sebebiyle birçok sektörün üretimine ara verdiği bir dönemde ÖZKA Lastik şirketimizde vakalar sebebiyle üretimde iki haftalık duruş gerçekleştirmiş olmamıza rağmen 2020 ve 2021 yıllarındaki üretim ve satış hedeflerimize ulaştık. Pandemi döneminde ihracat yapılan ülkelerdeki distribütörlerden gelen talep ve siparişlerde artış yaşadık. Bu talep artışını, pandeminin seyrindeki belirsizlikler sebebiyle distribütörlerin üreticilerden sağlayabildiği ürünleri stoklama eğilimine bağlıyoruz. Distribütörlerden alt bayi ve son kullanıcılara yapılan satışlarda da problem olmadığını gözlemledik. ÖZKA Lastik olarak bu süreçte üretim ve satış faaliyetlerimizi tüm gerekli kovid tedbirlerini alarak devam ettirdik. Müşterilerimizle ilgili süreçlerimizi kurduğumuz dijital platformlardan kesintisiz sürdürdük.

S.G.: 2022 Özka Lastik’in 2022 yılı hedefleri ve varsa yeni dönem yatırımları neler olacak?

ÖZKA Lastik olarak 2022 yılında 2021 yılı ciromuzun iki katından fazlasını hedeflemekte ve 2022 yılında üretim kapasitemizi yüzde 14 daha artırmaktayız.

S.G.: Son olarak, gençlere ve girişimcilere tavsiyeleriniz neler olacaktır?

Gençlerimizin ellerindeki kaynaklar, içlerindeki enerji ve sahip oldukları vizyon ile çok büyük işler başarma potansiyelleri olduğunu düşünüyorum. Hayal etmeleri ve ellerindeki kaynakları ekonomiye kazandırabilecek işler başarmaları için net hedefler koymaları çok önemli.