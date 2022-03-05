"Şu anda pazardaki her 4 lastikten biri, Prometeon"

Gazetemiz tarafından geleneksel düzenlenen DORUKTAKİLER’in 2021 töreninde “Yılın Profesyonel Yöneticisi” olarak Prometeon Türkiye Fabrika Direktörü Bahadır Özer seçildi. ArGe merkezinin 2021 yılı Haziran ayında hizmete hazır hale geldiğini söyleyen Özer, “15 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiğimiz Ar-Ge Merkezi’nde şu an 100 çalışanımız var. Prometeon Türkiye, Prometeon Tyre Group’un dünya çapındaki dört üretim tesisinden biri. ArGe Merkezi de üç merkezden biri konumunda” dedi.

Bülent EKİNCİ: Bize kendinizden bahsedebilir misiniz?

1967 Balıkesir doğumluyum. 1990 yılında ODTÜ Kimya Mühendisliği’nden mezun oldum. İş hayatına 1992 yılında Pirelli’nin İtalya Milano’daki Ar-Ge Merkezi’nde Lastik Teknoloji Mühendisi olarak başladım. Pirelli şirketi bünyesinde değişik kademelerde Üretim, Kalite ve Ar-Ge departmanlarında görev yaptım. 2016 yılında Prometeon Lastik Grubu’nun Çin’deki Ar-Ge Merkezi’nin Direktörlüğüne getirildim. Üç yıl süren bu çalışmanın ardından 2019 yılında Prometeon Türkiye Endüstri Mühendisliği Müdürlüğü’ne (Fabrika Direktörlüğü) CTO olarak getirildim. Gençlik yıllarımda okul takımları, Petkimspor, ODTÜ ve MTA takımlarında Basketbol oynadım. İngilizce ve İtalyanca biliyorum. Evli ve iki çocuk babasıyım.

“1.5 MİLYON ADET LASTİK ÜRETİM KAPASİTESİNE SAHİBİZ”

B.E.: Prometeon ve Kocaeli fabrikasından bahseder misiniz? Kaç çeşit lastik üretiliyor, kaç kişi çalışıyor, hangi ülkelere ihraç ediliyor, yıllık üretim miktarı nedir?

Prometeon Tyre Group dünyada endüstriyel ve ticari lastik odaklı tek şirket. Türkiye’nin ilk lastik fabrikası olarak 1960 yılında Kocaeli’de kurulan üretim tesisimizde yılda 1.5 milyon adet lastik üretim kapasitesine sahibiz. Prometeon Türkiye halihazırda 2000 kişiye istihdam sağlayan bir şirket. Üretimimizin yüzde 50'sinden fazlasını ihraç ediyoruz. İhracatımızın büyük kısmını Avrupa’ya gerçekleştiriyoruz.

“YÜZDE 3’ÜNÜ AR-GE ÇALIŞMALARINA AYIRIYORUZ”

B.E.: Yeni kurulan Ar-Ge Merkezi ile ilgili bilgi alabilir miyiz?

Fabrikamızda yer alan ArGe Merkezimiz 2007 yılında kuruldu ve 2015 yılında Bakanlık’tan lisans alan sektör içindeki ilk ArGe Merkezi oldu. Yenilenen ArGe Merkezi yatırımımız ise 2019’da başladı ve 2021 yılı Haziran ayında hizmete hazır hale geldi. 15 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiğimiz Ar-Ge Merkezi’nde şu an 100 çalışanımız var. Ticari lastik sektöründe Türkiye’deki ilk Bakanlık lisanslı Ar-Ge Merkezi özelliği taşıyan merkezimiz şirketimizin uluslararası Ar-Ge faaliyetlerinin de merkezi konumunda bulunuyor. Prometeon Türkiye olarak ciromuzun yaklaşık yüzde 3’ünü Ar-Ge çalışmalarına ayırıyoruz.

“ÜRETİLEN LASTİKLER TASARLIYOR VE GELİŞTİRİYORUZ”

Ar-Ge Merkezimiz ticari lastik Ar-Ge çalışmaları için gerekli bütün testlerin yapılabildiği son teknoloji ekipmanlarla donatılmış fizik, kimya, karışım ve lastik test laboratuvarlarına sahip. Çevre duyarlılığı yüksek olan Avrupa gibi zorlu pazarlar için yakıt verimliliği, yere tutunma ve frenleme gibi yüksek teknoloji gerektiren lastikleri bu merkezde geliştiriyoruz. Ayrıca ticari araç endüstrisindeki üreticilerle işbirliği halinde çalışarak yeni teknolojili elektrikli ve çevre dostu araçlar için yük taşıma kapasitesi yüksek, sürdürülebilir malzeme ve teknolojiler ile üretilen lastikler tasarlıyor ve geliştiriyoruz.

“1.5 MİLYON ADETE YÜKSELDİ”

B.E.: 2021 yatırımlarında hedefler tuttu mu? Pandemi dönemi üretimi etkiledi mi? 2021 yılında yeni yatırımlar yapıldı mı?

Evet. Prometeon Tyre Group’un Türkiye’ye 2017-2020 dönemi için planladığı yatırımlar kesintisiz hayata geçti. 2021 yılı itibariyle ArGe Merkezimiz yenilenerek faaliyetlerine başladı. Lastik üretim kapasitemiz de ilgili yatırımlar kapsamında 1.5 milyon adete yükseldi.

“DÜZENLİ YATIRIMLAR YAPMAKTAYIZ”

B.E.: 2022 hedefleriniz nelerdir? Yeni yılda yeni yatırımlar ya da istihdama yönelik bir çalışmanız olacak mı?

Prometeon Türkiye olarak fabrikamıza ve ArGe Merkezimize teknoloji ve kalite anlamında düzenli yatırımlar yapmaktayız. Önümüzdeki dönemde de bu kapsamda düzenli yatırımlar devam edecek. Artan üretim kapasitesinin istihdam artışını da beraberinde getirmesini umuyoruz.

“YÜZDE 50’SİNDEN FAZLASINI İHRAÇ EDİYORUZ”

B.E.: Kocaeli’nde bulunan fabrikanız, firma için ne kadar önem arz ediyor?

Prometeon Türkiye, Prometeon Tyre Group’un dünya çapındaki dört üretim tesisinden biri. ArGe Merkezi de üç merkezden biri konumunda. Fabrikamızda premium lastikler üretiyoruz. İç pazara sunduğumuz lastiklerin yanı sıra üretimimizin yüzde 50’sinden fazlasını ihraç ediyoruz. Ar-Ge Merkezimizin de katkısıyla Avrupa’ya sattığımız lastiklerin üçte ikisini Türkiye’de üretilen lastikler oluşturuyor.

“MART 2017’YE KADAR PİRELLİ GRUBU’NUN BİR PARÇASIYDI”

B.E.: Prometeon’un Pirelli ile olan bağlantısı nedir, bu konuyu biraz açabilir misiniz?

Prometeon Lastik Grubu, Mart 2017’ye kadar Pirelli Grubu’nun bir parçasıydı. O tarihten bu yana Prometeon ve Pirelli, iki ayrı şirket olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Prometeon Türkiye’nin bağlı bulunduğu Prometeon Lastik Grubu, tüm dünyada endüstriyel lastik odaklı tek şirket olarak, Anteo Eracle ve Tegrys markalarının yanı sıra premium Pirelli lastikleri ile beraber Formula ve Pharos markalalı endüstriyel ve ticari lastikleri lisanslı olarak üretiyor ve satışa sunuyor.

“SATIŞ SONRASI MÜŞTERİ TAKİBİ”

B.E.: Kalite direktörlüğü de yaptınız, kalite konusundaki çalışma ve düşünceleriniz nelerdir?

Kalite ürünün müşteri tarafından kabul görüp, memnuniyet ile kullanmasıdır. Ürün kalitesi ürünün dizayn aşamasında başlar ve hammadde, üretim ve müşteriye ulaşma süreçleri ile gerçekleşir. Satış sonrası müşteri takibi süreçlerini içerir. Tüm bu aşamalar ürün kalitesinin sağlayıcısıdır. Dolayısıyla bahsettiğim tüm aşamalar sonucunda ancak ve ancak yetişmiş, tecrübeli, kaliteli bir ekip ile kaliteli ürün üretmeyi başarabilirsiniz. Biz de Türkiye’deki fabrikamızda 60 yılı aşkın lastik üretim tecrübemiz, Prometeon Tyre Group’un endüstriyel ve ticari lastik konusundaki uzmanlığı ve Prometeon mühendisliği ile ArGe Merkezimizin de gücü sayesinde kalite konusunda yetkin bir şekilde üretimimizi sürdürüyoruz.

“PAZARDAKİ HER 4 LASTİKTEN BİRİ PROMETEON”

B.E.: Prometeon’un pazar payı nasıl?

Prometeon Türkiye olarak 2017’den bu yana pazar payımızı yükseltiyoruz. 2021 sonunda Pirelli marka premium ticari lastiklerimizle tek markada pazar liderliğimizi pekiştirdik. Şu anda pazardaki her 4 lastikten biri, Prometeon tarafından üretilen lastiklerden oluşuyor.

“YABANCI DİL ÖĞRENİN VE GEZİN”

B.E.: Başarılı bir yönetici olmanın sırrı nedir? Gençlere ne tavsiye ediyorsunuz?

Başarılı bir yönetici olmak insana değer vermek, değişen şartları, imkanları ve çevreyi analiz edip, ekibin sürekli gelişmesini sağlamaktır. Gençlere tavsiyem; Okuyun, inceleyin, araştırın ve neden, niçin diye sorun. İnsan ilişkilerinizi ve dostluklarınızı geliştirmek için çaba harcayın. Yabancı dil öğrenin, gezin ve farklı kültürleri görün. Tüm bunlar sizin değişen hayat şartlarına hazırlanmanız ve sürekli gelişmeniz için en önemli araçlardır.