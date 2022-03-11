Haftacı, lokantacılık sektöründeki sıkıntıları anlattı

Kocaeli Lokantacılar Odası Genel Kurulu, 13 Mart’ta Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin yeni yerinde yapılacak. Yaklaşık bin 200 üyenin bulunduğu odanın seçimlerinde 9 kişilik yönetim kurulu üyesi ve 3 denetim kurulu üyesi seçilecek. Mevcut Başkan Hikmet Özdemir yeniden aday olurken Özdemir’in karşısına yönetim kurulu üyesi İlhan Haftacı çıkacak. Kongre öncesi rakip aday İlhan Haftacı gazetemize özel açıklamalarda bulundu.

“SEKTÖR TIKANMA NOKTASINDA”

Esnafın durumunu değerlendiren Haftacı, lokanta sektörünün tıkanma noktasına geldiğini belirtti. Seçim öncesi süreçte esnaf ile sürekli irtibat halinde olduklarını ifade eden Haftacı, “Olumsuz bir tepki aldığımız yok. Çok kimse değişimden yana. Biz de bu seçim sürecinden sonra esnafımız ile el ele odayı yürütmeyi hedefliyoruz. Odanın esnafımızın yanında olduğunu ve varlığını hissettireceğiz” ifadelerini kullandı.

“ESNAF FATURAYA ÇALIŞIYOR”

Haftacı, “Arkadaşlarımızın birçoğu birikimlerini harcadı. Eleman çıkarmamak ve masraflarını ödemek için birikimleri bitti. Tam bu süreci atlattık derken bir zam furyası geldi. Ete, süte, peynire, sebzeye her şeye gelen zamlar nedeniyle esnaf durmuş vaziyette. Çıkarttığımız maliyetlerin yükselmesi esnaf arkadaşlarımızın zor olduğunu söylüyor. Bu zam furyasının ardından kara bulut gibi elektik ve doğalgaz faturaları bindirildi. Çok arkadaşlarımız dükkanlarını devredeceğini söylüyor. Esnaf artık faturaya çalışıyor” dedi.

“ YAĞ FİYATLARI 200 LİRAYA ÇIKTI”

Son zamanlarda ülke gündeminde oldukça yer tutan Ayçiçek yağı zammı ile ilgili de konuşan Haftacı, “Bugün sulu yemek yapan arkadaşlarımız var. Su kullanır gibi yağ kullanıyorlar. Yağ fiyatı 200 liraya kadar çıktı. Bu maliyetlerin artışı kar oranlarını düşürüyor. Vatandaşın alım gücü bitiyor. Bu bize kat ve kat daha fazla yansıyor. Bu şartlarda esnafın dayanması çok zor” dedi.

“İŞİMİZ DUAYA KALDI”

“Gıda sektörü bitmez her zaman kazanır” sözüne ithafen Haftacı, “Gıda sektörü topal ördeğe döndü. Akşam evimize ekmek götürebiliyoruz ama artık günlük yaşıyoruz. Yarınımızdan endişeliyiz. Bir beklentimiz yok. İşimiz duaya kaldı. Biz aile şirketi gibi çalıştığımız için az da olsa şikayet edemiyoruz. Kiramız yok, işçi sıkıntımız yok. Allah olanların yardımcısı olsun. Biz esnafımız için mücadele edeceğiz. Birçok insan senin tuzun kuru diyor ama çevremdeki kirada olan yanında eleman çalıştıran, çocuk okutan arkadaşlar ne yapacak?” diye sordu.

“İŞİ BİLEN ELEMAN YOK”

“İnsanların alım gücünün düşmesi sektörü geri çekti” diyen Haftacı, “Adam emekli olmuş. Çoluk çocuk işsiz. Biraz birikimi var. Lokanta açıyor bir tane başına da usta koyuyor, en fazla 6 ay dayanabiliyor. Bütün birikimi de orada bitiyor. Bizim en büyük sıkıntımız eleman eksikliği. İşi bilen eleman yok. Bizim odada da hedefimiz çıraklık, ustalık, kalfalık eğitim okulu açmak. Belediyeler ile irtibata geçip odanın tüm yetkilerini kullanacağız” dedi.

“DAMAK TADI ARTIK LÜKS”

Ekonomiden dolayı insanların artık damak tadı aramadığını ifade eden Haftacı, “Esnaf lokantalarında haşlama, tas kebabı, bunlar tezgahlardan kalktı. Tavuk üzerine yemeklerin çeşitleri azaldı. Maliyetleri artınca satışı da üretimi de olmuyor. Vatandaş artık karnım doysun diyor. Damak tadı artık lüks durumda. Simit olmuş 4 lira. Kasap ete zam yapmış, ona da bir şey diyemiyorsun. Onun da masrafları yüksek” dedi.

“İŞÇİ YEVMİYESİ İLE AYNI FİYAT”

Haftacı, “Allah tüm esnaf kardeşlerimizin vatandaşın, yardımcısı olsun. İnşallah bu zam furyası bir an önce biter. Müşteriden hesap alamıyorum, utanıyorum. Geçenlerde boyacı bir arkadaş geldi. Ekmek arası köfte aldı yevmiyesi ile yediği yemek arasında fark yok. İnsanlar bu yüzden artık damak tadını düşünmüyor” şeklinde konuştu.

“TORUNUNU YEMEĞE ÇIKARAN EMEKLİ KALMADI”

Bir öğün yemek yemenin artık 60-70 liraya kadar dayandığını söyleyen Haftacı, “İnsanların aldıkları aylık belli. Eskiden insanlar emekli maaşını alırdı, torunları ile yemeğe gelirdi. Şimdi onların hepsi bitti. Torununu, eşini yemeğe çıkaran emekli kalmadı. Karın tokluğuna çalışıyoruz sözü vardı. Tam olarak o seviyeye geldik” ifadelerini kullandı.