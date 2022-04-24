Gölcük Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi Avcı Sokak adresinde ikamet eden Kartonsan emeklisi berber Mehmet Adnan Kalkan (81) koah ve akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Mehmet Adnan Kalkan’ın cenazesi Ulaşlı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulaşlı Mezarlığında toprağa verildi.