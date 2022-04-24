Körfez Yarımca Mimar Sinan Mahallesi Bağlar Caddesi adresinde ikamet eden emekli asker Şükrü Çöpoğlu (82) kanse nedeniyle vefat etti. Şehit Erdoğan Çöpoğlu ile birlikte 3 çocuk babası olan Şükrü Çöpoğlu’nun cenazesi Mehmet Akif Ersoy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Körfez Asri Mezarlıkta toprağa verildi.