Derince Çenedağ Mahallesi Nato Caddesi adresinde ikamet eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nden emekli Hikmet Yıldız (75) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Hikmet Yıldız’ın cenazesi Derince Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.