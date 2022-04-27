Derince Yenikent Mahallesi Gülçin Sokak adresinde ikamet eden Ticaretle uğraşan merhum Nejmettin Hayali’nin eşi, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçelinin TBMM’deki özel kalem müdürü Fikret Hayali ile birlikte 7 çocuk annesi Mürüvet Hayali (100) kanser nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Fevziye Camiinden alınarak Yeniköy Merkez Mezarlığında toprağa verildi.