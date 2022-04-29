Arif Tuna
Kartepe Emekevler Mahallesi Neşe Sokak’ta ikamet eden, müteahhit, 2 çocuk babası Arif Tuna (78) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Tuna’nın cenazesi öğle namazında Hacı İbrahim Camii’nden alınarak Hacı İbrahim Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Kartepe Emekevler Mahallesi Neşe Sokak’ta ikamet eden, müteahhit, 2 çocuk babası Arif Tuna (78) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Tuna’nın cenazesi öğle namazında Hacı İbrahim Camii’nden alınarak Hacı İbrahim Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.