Derince Çınarlı Mahallesi Topçu Sokak’ta ikamet eden, çiftçi merhum Allahverdi Mamik’in eşi, 5 çocuk annesi Sefure Mamik (89) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Mamik’in cenazesi öğle namazında Fatih Camii’nden alınarak Şehitlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.