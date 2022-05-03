Çayırova Atatürk Mahallesi 351 Sokak adresinde ikamet eden mobilyacı Murat Kırbacı (69) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Murat Kırbacı’nın cenazesi Müflizdere Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şekerpınar Mezarlığında toprağa verildi.