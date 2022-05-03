Darıca Nene Hatun Mahallesi Kader Sokak adresinde ikamet eden Gebze Belediyesi’nde çalışan Ramazan Eroğlu (54) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Ramazan Eroğlu’nun cenazesi Nene Hatun Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nene Hatun Mezarlığında toprağa verildi.