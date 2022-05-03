Darıca Sırasöğütler Mahallesi 1609 Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Veli Genç (77) bağırsak hastalığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Veli Genç’in cenazesi Bahçelievler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nene Hatun Mezarlığında toprağa verildi.