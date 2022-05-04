İzmit Yahyakaptan Mahallesi Bahardalı Sokak adresinde ikamet eden Nuh Çimento’dan emekli merhum Erdoğan Dağdemir’in eşi ve 3 çocuk annesi Gülseren Dağdemir (82) vefat etti. Demans hastalığı nedeniyle vefat eden Gülseren Dağdemir’in cenazesi ikindi namazına müteakip Yahya Kaptan Merkez Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası Kent Mezarlığında toprağa verildi.