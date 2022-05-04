İzmit Bekirdere Mahallesi Seçkin Sokak adresinde ikamet eden işçi emekli merhum Sami Altıntaş’ın eşi ve 4 çocuk annesi Emine Altıntaş (67) vefat etti. Nefes darlığı nedeniyle vefat eden Emine Altıntaş’ın cenazesi öğle namazına müteakip Akçaova Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Akçaova Mezarlığında toprağa verildi.