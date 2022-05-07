Gölcük Donanma Mahallesi İstiklal Caddesi adresinde ikamet eden Osman ve Hayriye Onay çiftinin 4 çocuğundan biri şoför bekar Taci Onay(37)beyin tümörü nedeniyle vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Selimiye Camiinden alınarak Selimiye mezarlığında toprağa verildi.