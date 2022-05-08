Kartepe Köseköy İstasyon Mahallesi Hürriyet Caddesi adresinde ikamet eden Devlet Demir Yolları’ndan emekli Hüseyin Ünal (93) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Hüseyin Ünal’ın cenazesi Köseköy İstasyon Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İstasyon Mezarlığında toprağa verildi.