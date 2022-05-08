Kartepe Derbent Mahallesi Semt Sokak adresinde ikamet eden serbest meslekle uğraşan merhum Erhan Tezcan’ın eşi Nilgün Tezcan (65) bağırsak kanseri nedeniyle vefat etti. Seka emeklisi ve 1 çocuk annesi olan Nilgün Tezcan’ın cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.