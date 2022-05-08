İzmit 28 Haziran Mahallesi Şirinlik Sokak adresinde ikamet eden İzmit Belediyesinde çalışan İsmail Alak’ın eşi Perihan Alak (48) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Perihan Alak’ın cenazesi Zincirlikuyu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tekkeşinler Mezarlığında toprağa verildi.