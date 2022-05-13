İzmit Turgut Mahallesi Cami Arkası Sokak’ta ikamet eden, Tarım İl Müdürlüğü’nden emekli İdari ve Mali İşler Şube Müdürü, 3 çocuk babası Adnan Yazar (77) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Yazar’ın cenazesi öğle namazında Derince Merkez Camiinden alınarak Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.