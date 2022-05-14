İzmit Malta Mahallesi Yüz Sokak üzerinde ikamet eden Tekelden emekli merhum Fahrettin Başaran’ın eşi, 1çocuk annesi Fatma Başaran (82) vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Orhan Camiinden alınarak Eski mezarlıkta toprağa verildi.