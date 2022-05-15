İzmit Tüysüzler Mahallesi Mahsuni Şerif Sokak adresinde ikamet eden serbest çalışan Turgut Karataş (60) kanser nedeniyle vefat etti. Bekar olan Turgut Karataş’ın cenazesi Tüysüzler Fatih Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.