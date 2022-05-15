İzmit Fatih Mahallesi Efecan Sokak adresinde ikamet eden Devlet Malzeme Ofisinden emekli İsrafil Karagöz (80) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan İsrafil Karagöz’ün cenazesi Taşocakları Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.