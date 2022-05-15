Kandıra Akçakese Mahallesinde ikamet eden çiftçilikle uğraşan Şuayip Kaçar (89) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Şuayip Kaçar’ın cenazesi Akçakese Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akçakese Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.