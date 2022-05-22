Gölcük Değirmendere Körfez Mahallesi Halıdere Sahil Caddesi adresinde ikamet eden emekli sıhhi tesisatçı Ahmet Güven (72) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Ahmet Güven’in cenazesi Halıdere Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Halıdere Mezarlığında toprağa verildi.