İzmit Malta Mahallesi Aşık Veysel Caddesi adresinde ikamet eden Kocaeli Üniversitesi’nden memur emeklisi Ali Altıparmak (60) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Ali Altıparmak’ın cenazesi Ayaztepe Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.