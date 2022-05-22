İzmit Akpınar Mahallesi TOKİ Depremzede Konutları adresinde ikamet eden Özgür Kocaeli Gazetesinden emekli merhum Ferdal Arıoğlu’nun eşi Asuman Arıoğlu (64) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Asuman Arıoğlu’nun cenazesi Akpınar TOKİ Hz. Ömer Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.