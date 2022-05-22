Derince Çınarlı Mahallesi Kubilay Sokak adresinde ikamet eden emekli berber Bekir Sami Tutuş (89) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve2 çocuk babası olan Bekir Sami Tutuş’un cenazesi Gülerevler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.