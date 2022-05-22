Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi İstiklal Caddesi adresinde ikamet eden emekli Deniz Astsubayı Mehmet Anasız’ın eşi Döne Anasız (82) enfeksiyonnedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Döne Anasız’ın cenazesi Yüzbaşılar Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Değirmendere Garipler Mezarlığında toprağa verildi.