İzmit Kuruçeşme Hatipköy Mahallesi Hatipköy Caddesi adresinde ikamet eden işçi emeklisi merhum İbrahim Beder’in eşi Fahriye Beder (83) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Fahriye Beder’in cenazesi Hatipköy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.