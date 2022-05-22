İzmit Yassıbağ Mahallesi Tekke mevkiinde ikamet eden memur emeklisi Rıfat Acar’ın eşi Hatice Acar (72) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Hatice Acar’ın cenazesi Zincirlikuyu Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tekke Köy Mezarlığında toprağa verildi.