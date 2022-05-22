Zehra Küçük
İzmit Yenişehir Mahallesi Şehit Kazım Caddesi adresinde ikamet eden emekli öğretmen merhum Hüseyin Küçük’ün eşi emekli öğretmen Zehra Küçük (77) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Kocaeli Devlet Hastanesi doktorlarından enfeksiyon uzmanı Fuat Karapınar’ın kayınvalidesi, Sibel Karapınar ile Selda Küçük’ün anneleri olan Zehra Küçük’ün cenazesi Akşemsettin Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.