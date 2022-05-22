İzmit Yenişehir Mahallesi Şehit Kazım Caddesi adresinde ikamet eden emekli öğretmen merhum Hüseyin Küçük’ün eşi emekli öğretmen Zehra Küçük (77) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Kocaeli Devlet Hastanesi doktorlarından enfeksiyon uzmanı Fuat Karapınar’ın kayınvalidesi, Sibel Karapınar ile Selda Küçük’ün anneleri olan Zehra Küçük’ün cenazesi Akşemsettin Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.